Weitere Porsche-Bestzeit auf dem Hockenheimring

Der Trainingsfreitag der DTM in Hockenheim verkommt zu einer Showfahrt von Porsche! Die schwäbische Marke fuhr auch im zweiten Training die Bestzeit. Ayhancan Güven fuhr im 911 GT3 R die schnellste Runde.

Porsche bestimmt den Freitag in Hockenheim: Nach der Bestzeit von Thomas Preining im ersten Training, fuhr sein Manthey EMA-Partner Ayhancan Güven die schnellste Runde im zweiten Training. Der Türke umrundete den Kurs in 1:37.015 Minuten.

Thomas Preining folgt im zweiten Manthey Porsche auf dem zweiten Rang. Dem 2023er Titelträger fehlten 0.196 Sekunden auf die Bestzeit.

Timo Glock komplettiert die Top 3-Positionen. Im McLaren 720S GT3 von Dörr Motorsport zeigte der ehemalige Formel 1-Pilot abermals eine starke Trainingsleistung.

Nach acht Minuten wurde die Sitzung mit einer Full Course Yellow neutralisiert. Gilles Magnus schlug im Comtoyou Racing Aston Martin in der Sachskurve ein. Nach einer Reparaturpause konnte der Belgier die Fahrt in seinem Aston Martin Vantage GT3 fortsetzen.

Ergebnis DTM Hockenheim Training 2 (Top 10):

1. Ayhancan Güven – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

2. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

3. Timo Glock – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

4. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

5. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

6. Mirko Bortolotti – ABT Sportsline – Lamborghini Huracán GT3

7. Morris Schuring – Manthey Junior Team – Porsche 911 GT3 R

8. Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

9. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

10. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3