Dreimaliger Champion René Rast verlässt DTM

René Rast ist einer der erfolgreichsten Piloten in der Geschichte der DTM. Doch am Jahresende ist Schluss: Der dreimalige Titelträger wird sich nach dem Saisonfinale in Hockenheim aus der DTM zurückziehen.

«Jeder Motorsportler hat seine Zeit - meine Zeit in der DTM ist gekommen», erklärte René Rast im Rahmen des DTM-Saisonfinales in Hockenheim.

Der dreimalige DTM-Meister René Rast wird am Saisonende die traditionsreiche deutsche Rennserie verlassen. Bei einer Presserunde beim Saisonfinale in Hockenheim teilte Rast seine Entscheidung mit. Seine Karriere als Profirennfahrer wird Rast fortsetzen, sein Fokus wird allerdings zukünftig im Langstreckensport liegen, wo er weiterhin mit DTM antreten wird.

Der Grund für seine Entscheidung ist hauptsächlich seine Familie. «Mein erstes Kind habe ich nicht aufwachsen sehen, bei meinem zweiten würde ich jetzt gerne sehen, wie es Fahrradfahren lernt und ich möchte auch gerne einfach einmal zwei Wochen am Stück zuhause sein», so der dreimalige Meister in Hockenheim.

2017, 2019 und 2020 wurde Rast Meister in der DTM. «Sportlich habe ich mehr erreicht, als ich mir jemals vorgestellt habe», bilanziert der 38-jährige Rast. Beim Saisonfinale in Hockenheim kann der BMW-Star zudem seinen vierten Titel holen.

Zudem betonte Rast, dass der Entschluss die DTM zu verlassen, kein Entschluss für immer sein muss und er sich für die Zukunft alle Türen offenhält. Trotzdem liegt der Hauptfokus von Rast nun bei einem Programm im Langstreckensport mit BMW, auf welches er seinen kompletten Fokus legen wird. «Als Rennfahrer möchte man immer in der obersten Kategorie starten und die Programme in der FIA WEC und bei den 24h Le Mans sind reinrassige Werksprogramme. Die DTM ist mittlerweile Kundensport und das merkt man auch, was aber keineswegs schlecht ist. Trotzdem möchte man als Profi immer in der obersten Serie fahren.»