Porsche-Star Thomas Preining siegt im Regendrama

Thomas Preining geht über Wasser und rammt die Konkurrenz in den Boden! Der 2023er DTM-Champion springt damit auf den zweiten Tabellenplatz vor und hat beim morgigen Finalrennen gute Titelchancen.

Thomas Preining dominiert den verregneten ersten DTM-Lauf auf dem Hockenheimring. Vom dritten Startplatz fuhr der 2023er DTM-Meister an die Spitze und dominierte das Rennen. Vom achten Tabellenplatz springt Preining damit auf den zweiten Platz vor und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Lucas Auer!

Ricardo Feller belegt im Land-Motorsport Audi einen starken zweiten Platz. Nach dem Sieg zuletzt in Österreich fuhr Feller ein weiteres Topergebnis ein. Doch auf den siegreichen Porsche-Star hatte Feller am Rennende bereits 16,899 Sekunden Rückstand.

Morris Schuring komplettiert die Podestränge. Für den Youngster aus den Niederlanden ist es das erste Podestergebnis in der DTM. In einem wahren Photofinish verpasste der Nachwuchsstar aus den Niederlanden knapp den Schweizer im Audi.

Aufgrund von starken Regenfällen und nicht ablaufenden Regenwassers musste der Rennstart der DTM verschoben werden. Hinterm Safety Car sollte das Rennen um 13:42 Uhr aufgenommen werden, doch nachdem um 13:41 Uhr der Himmel erneut seine Schleusen öffnete, musste der Start erneut verschoben werden. Um 13:54 Uhr setzte sich das Feld schlussendlich hinterm Safety Car in Bewegung. Durch die Runden hinter dem Safety Car wurde das Rennen um zwei zusätzliche Runden verlängert. Nach drei Runden hinter dem Führungsfahrzeug wurde das Rennen schlussendlich freigegeben.

DerTabellenzweite Jordan Pepper musste das Fahrzeug nach der ersten Runde in der Box abstellen. Nach einem Kontakt mit Ben Dörr verlor Pepper die Kontrolle über seinen Lamborghini und schlug vor der Osttribüne in die Barriere ein.

Nach 30 Minuten verlor Nicolas Baert bei der Einfahrt ins Motodrom die Kontrolle über seinen Aston Martin und schlug leicht in die Barriere ein. Doch der Belgier konnte die Fahrt mit seinem Comtoyou Racing-Fahrzeug fortsetzen.

Nach Schließung des Boxenstoppfensters musste Jules Gounon seinen WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 abstellen. Beim Pflichtboxenstopp zog das Team ein Rad nicht ordnungsgemäß fest. Als Tabellenneunter hatte Gounon ebenfalls noch mathematische Chancen auf den Titelgewinn.

Ergebnis DTM Hockenheim Rennen 1 (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

3. Morris Schuring - Manthey Junior Team - Porsche 911 GT3 R

4. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

6. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Nicki Thiim - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

9. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

10. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3