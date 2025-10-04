Ferrari-Schock: Thierry Vermeulen disqualifiziert

Thierry Vermeulen wurde vom ersten DTM-Qualifying auf dem Hockenheimring disqualifiziert. Der Ferrari vom Schützling von Max Verstappen war um 4,5 Kilogramm untergewichtig.

Das Qualifying für den ersten DTM-Lauf auf dem Hockenheimring beendete Thierry Vermeulen auf dem dritten Platz. Doch die Freude beim Niederländer hielt nicht lange an.

Um 11:30 Uhr nahmen die Stewards den Ferrari der Emil Frey Racing-Mannschaft aus der Wertung. Grund dafür ist, dass der Ferrari 296 GT3 nicht das Mindestgewicht auf die Waage brachte.

Bei der technischen Nachkontrolle stellten die technischen Kommissare fest, dass das Auto anstelle der vorgeschriebenen 1.352,5 Kilogramm nur 1.346 Kilogramm auf die Waage brachte. Abzüglich der zwei Kilogramm Toleranz hatte Vermeulen somit 4,5 Kilogramm Untergewicht.

Vermeulen muss somit vom 24. und letzten Startplatz ins Rennen Rennen gehen. Den dritten Platz in der Startaufstellung erbt Thomas Preining.