Ben Green auf Pole – Tabellenführer Auer verunfallt

Ben Green hat sich die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf in Hockenheim gesichert. Dramatisch wird es im Titelkampf, da Tabellenführer Lucas Auer mit seinem Mercedes-AMG GT3 verunfallte.

Ben Green auf der Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Hockenheimring. Der junge Brite umrundete im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 den Kurs in 1:36.759 Minuten.

Rang zwei geht an Jack Aitken, welcher noch Titelchancen mit seinem Ferrari hat. Auf seinem britischen Landsmann fehlten Aitken 0,124 Sekunden auf seinen britischen Landsmann.

Thierry Vermeulen komplettiert die Emil Frey Racing-Festspiele auf dem dritten Rang.

Eine Minute vor Ende des Qualifyings schlug Tabellenführer Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 in der ersten Kurve ein! Nach einem Fahrfehler verlor der Österreicher die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug daraufhin rückwärts in den Reifenstapel ein! Auch das Qualifying verlief für den Österreicher nicht wie gewünscht, da er das Zeittraining nur auf dem 18. Platz beendete.

Ergebnis DTM Hockenheim Qualifying 1 (Top 10):

1. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

2. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

6. Morris Schuring - Manthey Junior Team - Porsche 911 GT3 R

7. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

8. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3