Das Samstagsrennen der DTM im TV und Stream

Hochspannung in der DTM! Das Saisonfinale steht auf dem Hockenheimring an. Neun Fahrer können noch Meister werden. Das Samstagsrennen verspricht Vollspannung, SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr es verfolgen könnt.

Das Saisonfinale der DTM-Saison 2025 steht an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem legendären Hockenheimring. Am Freitag fanden bereits die beiden Trainingssitzungen statt, welche von Porsche dominiert wurden. Der 2023er Champion Thomas Preining fuhr die Bestzeit im ersten Training. Im zweiten Aufschlag setzte Ayhancan Güven die schnellste Runde.

Am heutigen Samstag wird es zum ersten Mal richtig ernst: Neben dem ersten Qualifying findet auch der erste Wertungslauf in der im Hardtwald statt.

Auch der Titelkampf bietet noch Hochspannung: Neun Fahrer können noch Meister werden!

Um 09:10 Uhr startet das erste Qualifying in der Eifel, während um 13:30 Uhr die Startampel für den ersten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:25 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen in Österreich im TV verfolgbar. Das Rennen wird um 13:15 Uhr Live übertragen.