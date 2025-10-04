Porsche jubelt: Manthey gewinnt Teammeisterschaft

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
Jubel bei Manthey und Porsche
© DTM

Jubel bei Manthey und Porsche

Der erste Titel in der DTM ist vergeben: Die Teammeisterschaft geht an Manthey! Der Porsche-Rennstall konnte bislang sechs Rennen für sich entscheiden und fuhr vier weitere Podestergebnisse ein.
Mit 357 Punkten entscheidet Manthey mit den Piloten Ayhancan Güven (Türkei), Thomas Preining (Österreich) und Morris Schuring (Niederlande) die Teamwertung der DTM-Saison 2025 für sich.

Beim vorletzten Saisonlauf auf dem Hockenheimring erreichen Thomas Preining mit einem Sieg und Morris Schuring mit Platz drei die entscheidenden Punkte, um den Vorsprung auf die nachfolgenden Teams auf über 46 Punkte auszubauen – ein Abstand, der in dem verbleibenden letzten Rennen rechnerisch nicht mehr aufgeholt werden kann. Damit steht Manthey schon vor Saisonende als Team-Champion fest. Ayhancan Güven rundet mit dem fünften Rang im Samstagsrennen das erfolgreiche Teamergebnis ab.

Bereits nach den ersten beiden Saisonläufen hatte sich die Mannschaft aus Meuspath an die Spitze der Meisterschaft gesetzt, beim Gastspiel der Serie in Zandvoort (NL) erneut die Führung übernommen und sie seither nicht mehr abgegeben. Sechs Saisonsiege und vier weitere Podestplätze sind die bisherige Bilanz einer starken Teamleistung.

Nach dem Triumph 2023, als Manthey EMA beim DTM-Debüt mit Porsche die Teammeisterschaft gewann, ist es nun der zweite Titel für das Team in der Sprintserie.

