Gilles Magnus fliegt mit Rekord auf Pole-Position
Aston Martin-Sensation in Hockenheim
Gilles Magnus fliegt mit einem neuen DTM-Rekord auf die Pole-Position für den finalen DTM-Lauf der DTM-Saison 2025. Der Belgier umrundete den Kurs in 1:36.259 Minuten - so schnell fuhr noch kein Pilot in der GT3-Ära der DTM in Hockenheim.
Rang zwei geht an Ayhancan Güven im Manthey Porsche, der der beste der Titelkandidaten in der Startaufstellung ist. 0,186 Sekunden fehlten dem Türken auf die Bestzeit. Damit verkürzte er den Rückstand in der Meisterschaft auf acht Punkte.
Ben Green komplettiert die Top 3-Positonen im Emil Frey Racing Ferrari.
Ergebnis DTM Hockenheim Qualifying 2 (Top 10):
1. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
2. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
3. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
4. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
5. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
6. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
7. Morris Schuring - Manthey Junior Team - Porsche 911 GT3 R
8. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
9. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
10. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3