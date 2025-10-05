Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez wurde torpediert

Gilles Magnus fliegt mit Rekord auf Pole-Position

Von Jonas Plümer
Aston Martin-Sensation in Hockenheim
© DTM

Aston Martin-Sensation in Hockenheim

Aston Martin-Pilot Gilles Magnus hat sich die Pole-Position für den letzten Saisonlauf der DTM in Hockenheim gesichert. Der Belgier umrundete den Kurd mit einer neuen Rundenrekordzeit. Güven bester Titelkandidat.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Gilles Magnus fliegt mit einem neuen DTM-Rekord auf die Pole-Position für den finalen DTM-Lauf der DTM-Saison 2025. Der Belgier umrundete den Kurs in 1:36.259 Minuten - so schnell fuhr noch kein Pilot in der GT3-Ära der DTM in Hockenheim.

Rang zwei geht an Ayhancan Güven im Manthey Porsche, der der beste der Titelkandidaten in der Startaufstellung ist. 0,186 Sekunden fehlten dem Türken auf die Bestzeit. Damit verkürzte er den Rückstand in der Meisterschaft auf acht Punkte.

Ben Green komplettiert die Top 3-Positonen im Emil Frey Racing Ferrari.

Ergebnis DTM Hockenheim Qualifying 2 (Top 10):

1. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
2. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
3. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
4. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
5. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
6. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
7. Morris Schuring - Manthey Junior Team - Porsche 911 GT3 R
8. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
9. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
10. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 05.10., 09:20, ORF Sport+
    Formel 1 Academy
  • So. 05.10., 09:30, Eurosport 2
    Speedway: FIM Speedway of Nations
  • So. 05.10., 09:40, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • So. 05.10., 09:45, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • So. 05.10., 09:45, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • So. 05.10., 10:00, Phoenix
    Unser Land in den 90ern
  • So. 05.10., 10:20, ServusTV
    Moto2: Großer Preis von Indonesien
  • So. 05.10., 10:30, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • So. 05.10., 11:10, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • So. 05.10., 12:15, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Singapur
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C0510054513 | 5