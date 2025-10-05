Finale Furioso: Achtkampf um den DTM-Titelgewinn

Noch acht Fahrer können im finalen Lauf der DTM Meister werden – ein wahrer Thriller erwartet die Fans auf dem Hockenheimring! Lucas Auer geht als Tabellenführer in den finalen Aufschlag.

Ein dramatisches Regenrennen am Samstag sorgt für einen wahren Thriller am Sonntag: Acht Fahrer können sich im finalen Rennlauf noch zum Meister der Saison 2025 küren. Die ersten sieben Fahrer sind innerhalb von 13 Punkten!

Lucas Auer geht weiterhin als Tabellenführer in den finalen Rennlauf. Der Landgraf Motorsport-Pilot hat 175 Punkte auf dem Konto. Mit nur drei Punkten Rückstand folgt dahinter der 2023er DTM-Champion Thomas Preining im Porsche von Manthey. Auch René Rast und Maro Engel mit 169 bzw. 168 Punkten haben noch gute Titelchancen.

Ayhancan Güven (165 Punkte), Jordan Pepper (164 Punkte), Jack Aitken (162 Punkte) und Marco Wittmann (150 Punkte) haben ebenfalls noch rechnerische Chancen auf den DTM-Titel.

Am Sonntag in Hockenheim werden noch 28 Punkte vergeben. Für den Rennsieg gibt es 25 Punkte, zudem können im Qualifying noch drei Punkte geholt werden.