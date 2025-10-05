Das Finalrennen der DTM 2025 im TV und Stream

Hochspannung in der DTM! Das Saisonfinale steht auf dem Hockenheimring an. Acht Fahrer können noch Meister werden. Das Samstagsrennen verspricht Vollspannung, SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr es verfolgen könnt.

auf dem legendären Hockenheimring. Den Samstagslauf gewann Thomas Preining und machte damit einen großen Sprung im Titelkampf.

Am heutigen Sonntag wird es zum letzten Mal in diesem Jahr richtig ernst: Das letzte Qualifying und der finale Saisonlauf in der im Hardtwald statt.

Auch der Titelkampf bietet noch Hochspannung: Acht Fahrer können noch Meister werden!

Um 09:30 Uhr startet das Qualifying auf dem Hockenheimring, während um 13:30 Uhr die Startampel für den letzten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:20 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen in Österreich im TV verfolgbar. Das Rennen wird um 13:15 Uhr Live übertragen.

Auf n-tv können Fans am Sonntagabend zudem eine Zusammenfassung des Rennwochenendes verfolgen. Zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr überträgt der Nachrichtensender n-tv Magazin PS - DTM Kompakt. Das Magazin wird zudem am Montagmorgen um 06:15 Uhr nochmal wiederholt.