Gerüchteküche: Jordan Pepper vor Wechsel zu BMW?

Jordan Pepper erlebte 2025 eine wahre Erfolgssaison: Sieg bei den 24h Spa, Vizemeister im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Erfolge in der DTM und dem Endurance Cup. Schnappt sich BMW den schnellen Piloten?

Jordan Pepper blickt auf eine erfolgreiche 2025er Saison zurück. Als Lamborghini-Werksfahrer gewann er diesen Juni mit den 24h Spa das weltgrößte GT3-Rennen. Zudem schloss er die Saison als Vizemeister im GT World Challenge Europe Sprint Cup ab. Auch in der DTM und im GT World Challenge Europe Endurance Cup kämpfte er bis zum letzten Saisonrennen um die Meisterschaft. All diese Erfolge erzielte der Südafrikaner mit einem Lamborghini Huracán GT3 vom Grasser Racing Team.

Doch müssen sich Fans im kommenden Jahr auf Jordan Pepper in neuen Farben gewöhnen? Denn die Gerüchteküche brodelt, dass Pepper 2026 von Lamborghini zu BMW wechseln könnte. Zuerst berichteten unsere franzözischen Kollegen von Endurance Info über den möglichen Wechsel von Pepper.

Der Werksvertrag von Pepper mit Lamborghini läuft am Jahresende aus und wurde bislang nicht verlängert. Zudem ist ein weiteres Indiz für einen Wechsel, dass der 29-jährige Pepper nicht an einem ausführlichen Test des neuen Lamborghini Temerario GT3 in Le Castellet teilnehmen wird.

«Ich benötige wieder einen neuen Vertrag», erklärte Pepper gegenüber von Motorsport-Total. «Daher stehe ich vor Neuverhandlungen.» Vor seinem Wechsel zu Lamborghini war Pepper mehrere Jahre Werksfahrer von Bentley und fuhr mit dem Continental GT3 einige Erfolge ein.

BMW Motorsportchef Andreas Roos macht derweil kein Geheimnis daraus, dass Pepper für den Hersteller aus München interessant ist: «Jordan ist mit Sicherheit ein Fahrer, den man auf dem Schirm haben muss. Wenn man sich anschaut, was er dieses Jahr, aber auch die letzten Jahre geleistet hat, ist er mit Sicherheit ein Fahrer, den man sich anschaut und der für jeden Hersteller interessant ist.»

Bei BMW würde Pepper wieder auf seine Landsmänner Kelvin und Sheldon van der Linde treffen, mit denen er gut befreundet ist. Die beiden van der Linde-Brüder und Pepper teilten sich sogar einmal eine WG in Kempten.

Ob Jordan Pepper auch für BMW in der DTM zum Einsatz kommen würde, ist derzeit noch unklar. Zwar gibt Pepper an, dass er gerne in der Serie startet und auch das Format sehr mag, allerdings wurden noch keine Entscheidungen zur Fahreraufteulung getroffen. Allerdings scheint es, laut den Kollegen von Endurance Info, sehr wahrscheinlich zu sein, dass er in der GT World Challenge Europe antreten wird. Die weltgrößte GT3-Rennserie hat auch im kommenden Jahr keine Terminüberschneidung zur DTM, so dass Pepper erneut ein Doppelprogramm fahren könnte.