TV total mit Beitrag vom DTM-Finale in Hockenheim
Sebastian Pufpaff in Hockenheim
Der Kabarettist und Entertainer Sebastian Pufpaff von ProSieben drehte beim Finale in Hockenheim für seine Comedy-Show TV total. In der Startaufstellung vor dem letzten Meisterschaftslauf war selbst der Grimme-Preisträger vor vollbesetzten Tribünen schwer beeindruckt.
«Diese Atmosphäre ist unglaublich. Wenn man sich davon nicht anstecken lässt, weiß ich auch nicht weiter», erklärte Pufpaff.
Zuvor war er in dem Schaeffler-Innovationstaxi über die Strecke gefahren und gab zu: «Ich habe unterschätzt, was mit einem über 600 PS starken Fahrzeug in den Händen von Profis möglich ist. Das extrem späte und abrupte Bremsen, die unglaubliche Beschleunigung danach – da geht der Speichelfluss ohne eigenes Zutun rasant durch den Körper.»
Nach seinem rasanten Adrenalin-Kick schickte Pufpaff das DTM-Feld mit dem Schild «Drivers start your engines» in das entscheidende letzte Saisonrennen.
Den TV total-Beitrag zum DTM-Finale kann man sich auf YouTube ansehen: