Domi Aegerters Zukunft ist festgezurrt

TV total mit Beitrag vom DTM-Finale in Hockenheim

Von Jonas Plümer
Sebastian Pufpaff in Hockenheim
© DTM

Sebastian Pufpaff in Hockenheim

Der Kabarettist und Entertainer Sebastian Pufpaff drehte beim DTM-Finale in Hockenheim einen Beitrag für die Fernsehsendung TV total. Dieser ist nun auch online für die Fans anschaubar.
Der Kabarettist und Entertainer Sebastian Pufpaff von ProSieben drehte beim Finale in Hockenheim für seine Comedy-Show TV total. In der Startaufstellung vor dem letzten Meisterschaftslauf war selbst der Grimme-Preisträger vor vollbesetzten Tribünen schwer beeindruckt.

«Diese Atmosphäre ist unglaublich. Wenn man sich davon nicht anstecken lässt, weiß ich auch nicht weiter», erklärte Pufpaff.

Zuvor war er in dem Schaeffler-Innovationstaxi über die Strecke gefahren und gab zu: «Ich habe unterschätzt, was mit einem über 600 PS starken Fahrzeug in den Händen von Profis möglich ist. Das extrem späte und abrupte Bremsen, die unglaubliche Beschleunigung danach – da geht der Speichelfluss ohne eigenes Zutun rasant durch den Körper.»

Nach seinem rasanten Adrenalin-Kick schickte Pufpaff das DTM-Feld mit dem Schild «Drivers start your engines» in das entscheidende letzte Saisonrennen.

Den TV total-Beitrag zum DTM-Finale kann man sich auf YouTube ansehen:

