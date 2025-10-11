Eddie Mielke kommentiert 2026 keine DTM mehr!

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
Eddie Mielke
© Wiessmann

Eddie Mielke

Paukenschlag von Eddie Mielke: Seit 2018 kommentierte der polarisierende Kommentator die DTM für ran racing, doch dies ändert sich 2026. Mielke teilte nun mit, dass er die DTM verlassen wird.
Bereits seit 2018 hat Eddie Mielke die DTM für Ran Racing die DTM auf Sat1 und ProSieben kommentiert. Dies wird sich 2026 ändern, denn Mielke teilte mit, dass er im kommenden Jahr nicht mehr die DTM kommentieren wird.

Der polarisierende Kommentator spaltete in den vergangenen Jahren die Meinungen. Einige liebten seine emotionale Art, andere kritisierten diese als Marktschreier-Stil.

«Klar weiß ich, dass sich der ein oder andere freuen wird, dennoch kann ich nur eins sagen, ich werde die DTM vermissen. Die letzten Jahre haben viel Spaß gemacht, ich habe viel Herzblut in das Projekt investiert und für all das erlebte bin ich unendlich dankbar», so Mielke in den sozialen Netzwerken.

Wer zukünftig die DTM für ran racing auf ProSieben kommentieren wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Vor dem Finale in Hockenheim gab die Serie bekannt, dass der Vertrag um mehrere Jahre verlängert wurde.

