Russland: Nikita Bogdanov kann die Scharte auswetzen

Die Russische Eisspeedway-Meisterschaft 2023 geht in die entscheidende Phase. Dinar Valeev konnte mit einem Maximumsieg in Vyatskiye Polyany den Abstand zu Spitzenreiter Nikita Bogdanov für einen Tag verkürzen.

Im siebten Rennen der Russischen Eisspeedway-Meisterschaft war das Spitzentrio bereits zum fünften Mal das gleiche – Nikita Bogdanov, Dinar Valeev und Igor Kononov konnten sich weiter von den Verfolgern absetzen, sie werden den Titel und die Medaillen unter sich ausmachen. Umso bedeutender sind damit die Aufeinandertreffen der Titelaspiranten in den einzelnen Läufen, denn jeder Punkt geht in die Wertung ein.

Während Kononov bei den Rennen in Vyatskiye Polyany zunächst gegen seine direkten Konkurrenten und Ex-Weltmeister Daniil Ivanov Punkte liegen ließ, kam es im fünften Lauf zum Aufeinandertreffen von Spitzenreiter Bogdanov und Valeev. Bogdanov führte, sah sich aber steten Attacken von Valeev ausgesetzt, der sein Glück auf einer inneren Linie versuchte. Valeevs Taktik ging auf und er konnte sich an Bogdanov vorbeiarbeiten. Bogdanov kam nach Valeevs Überholmanöver noch zu Sturz und wurde folgerichtig disqualifiziert. Valeev fuhr im Rennen Maximum – da Bogdanov wichtige Punkte durch die Disqualifikation verlor, konnte er drei Punkte auf den Spitzenreiter der Meisterschaft gutmachen.

Am zweiten Renntag in Vyatskiye Polyany, 1000 Kilometer östlich von Moskau, konnte Bogdanov zurückschlagen. Valeev begann mit einer Disqualifikation und unterlag im zweiten Durchgang Bogdanov. Bogdanov blieb in den folgenden Läufen auf Maximumkurs und erarbeitete sich so im Gesamtklassement einen Gesamtvorsprung von sechs Zählern vor den letzten beiden Rennen. Valeev kam noch auf 11 Punkte, verpasste aber das Siegerpodest, während sich Daniil Ivanov und Igor Kononov die Plätze 2 und 3 im Tagesergebnis sicherten.

Ergebnisse Russische Meisterschaft Vyatskiye Polyany:



Tag 1:

1. Dinar Valeev, 15 Punkte

2. Nikita Bogdanov, 12

3. Igor Kononov, 12

4. Nikita Toloknov, 10

5. Daniil Ivanov, 9

6. Dmitry Solyannikov, 8

7. Vasily Nesytykh, 8

8. Ivan Bolshakov, 7

9. Matvey Volkov, 7

10. Sergey Makarov, 7

11. Artem Burmistrov, 6

12. Dmitry Bulankin, 4

13. Vladimir Fadeev, 4

14. Ivan Khuzhin, 4

15. Igor Saidullin, 2

16. Nikita Tarasov, 1

17. Simon Svitek, N

Tag 2:

1. Nikita Bogdanov, 15 Punkte

2. Daniil Ivanov, 12

3. Igor Kononov, 12

4. Dmitry Solyannikov, 11

5. Dinar Valeev, 11

6. Nikita Toloknov, 10

7. Matvey Volkov, 9

8. Vasily Nesytykh, 7

9. Sergey Makarov, 7

10. Vladimir Fadeev, 6

11. Artem Burmistrov, 5

12. Ivan Bolshakov, 4

13. Igor Saidullin, 3

14. Nikita Tarasov, 3

15. Ivan Khuzhin, 3

16. Dmitry Bulankin, 1

17. Simon Svitek, 0

Stand nach 8 von 10 Rennen:

1. Nikita Bogdanov, 111 Punkte

2. Dinar Valeev, 105

3. Igor Kononov, 103

4. Daniil Ivanov, 90

5. Dmitry Solyannikov, 84

6. Nikita Toloknov, 72

7. Vasily Nesytykh, 61

8. Matvey Volkov, 58

9. Dmitry Khomitsevich, 43

10. Artem Burmistrov, 37

11. Vladimir Fadeev, 37

12. Ivan Khuzhin, 32

13. Dmitry Bulankin, 28

14. Nikita Tarasov, 24

15. Sergey Makarov, 23

16. Ivan Bolshakov, 22

17. Igor Saidullin, 19

18. Simon Svitek, 5