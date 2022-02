Eisspeedway-GP Heerenveen: Das Finale ist gesichert

Nachdem die Corona-Beschränkungen in den Niederlanden letzte Woche deutlich gelockert wurden, hat der MC Assen den Startschuss für den dritten und vierten Eisspeedway-GP der Saison am 2./3. April in Heerenveen gegeben.

Für die Veranstaltung in Heerenveen dürfen ausschließlich Sitzplätze verkauft werden, der Vorverkauf auf der Veranstalterseite www.ijsspeedway.nl läuft bereits auf Hochtouren.



In Heerenveen gibt es am ersten April-Wochenende das volle Programm: Am Freitagabend, 1. April (18.30 Uhr), findet das international offene Rennen um die «Roelof Thijs Pokale» statt. Am Samstag (2. April), wieder ab 18.30 Uhr, startet der Grand Prix Nummer 3, und am Sonntag (3. April) um 13.30 Uhr die vierte und letzte WM-Entscheidung 2022.

Favorit ist der 20-jährige Russe Nikita Bogdanov, der beide Rennen in Togliatti gewinnen konnte. Da infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine noch nicht sicher ist, ob die russischen Fahrer in die Niederlande einreisen dürfen, zählt auch der Deutsche Hans Weber, aktuell bester WM-Pilot hinter vier Russen, zu den Medaillenanwärtern. Weber, der am Wochenende in der russischen Superliga für seinen Verein Kamensk-Uralskij in Vyatske Polyani startete, befindet sich noch immer in Russland, da er wegen der Flugverbote mit dem Auto die Heimreise antreten muss.

Die niederländischen Zuschauer in Heerenveen können den WM-Neunten Jasper Iwema anfeuern, als Wildcard-Fahrer des Veranstalters wird der junge Niek Schaap mit der Nummer 16 dabei sein.

WM-Stand nach 2 von 4 Rennen:

1. Nikita Bogdanov, 40 Punkte

2. Igor Kononov 34

3. Dmitry Koltakov 30

4. Dmitry Khomitsevich 30

5. Hans Weber 25

6. Dinar Valeev 22

7. Ivan Kuzhin 20

8. Martin Haarahiltunen 14

9. Jasper Iwema 14

10. Igor Saidullin 13

11. Lukas Hutla 10

12. Ove Ledström 10

13. Franz Zorn 9

14. Franz Mayerbüchler 8

15. Nikita Toloknov 6

16. Aki Ala-Riihimäki 5

17. Max Koivula 2