Heerenveen abgesagt: Eisspeedway-WM-Finale in Inzell 06.01.2023 - 09:41 Von Manuel Wüst

© FIM Die Absage von Heerenveen wurde schon länger befürchtet

Die Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2023 sollte in zwei Events mit je zwei Rennen in Inzell und Heerenveen entschieden werden. Dazu wird es nicht kommen, denn die Veranstaltung in Heerenveen wurde gestrichen.