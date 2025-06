Schock: Nikolai Krasnikov stirbt bei LKW-Kollision

Die Woche beginnt mit einer schrecklichen Nachricht: Der mehrfache Eisspeedwayweltmeister Nikolai Krasnikov kommt bei einem Verkehrsunfall nach einer Kollision mit einem LKW ums Leben.

Der achtfache Eisspeedwayweltmeister und vermutlich wohl beste Eisspeedwayfahrer aller Zeiten ist tot. Nikolai Krasnikov kam heute Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn P240 in der Republik Baschkortostan ums Leben. Meldungen aus Russland zur Folge kollidierte der 40-jährige mit einem LKW und verstarb.

2022 hatte Krasnikov seine sportlich einzigartige Karriere beendet, nachdem er sich bereits einige Jahre zuvor aus dem WM-Zirkus verabschiedete. Durch seine sportlichen Erfolge ist der Russe der erfolgreichste Eisspeedwayfahrer aller Zeiten und übertrumpfte in seiner aktiven Laufbahn mit acht Einzelweltmeistertiteln seinen Landsmann Gabdrakhman Kadyrov, der sechsmal Einzelweltmeister auf Eis wurde.

Krasnikov legte nach seinen ersten WM-Auftritten in den Jahren 2002 und 2003, die er 2003 mit WM-Bronze abschloss, ab der Saison 2004 richtig los. Achtmal in Folge gewann der Russe die Eisspeedway-Weltmeisterschaft und konnte dabei über mehrere Jahre hinweg eine teils unglaubliche Dominanz an den Tag legen. Seine Überlegenheit spiegelte sich in teils riesigen Abständen wieder und es kam vor, dass Krasnikov wie 2010 sieben von neun Grands Prix auf Eis gewann.

Zur Saison 2012 hatte Krasnikov in der Einzel-WM genug und beendete seine WM-Karriere zur Saison 2013. Der damals 28-Jährige fuhr nur noch gelegentlich als Wildcard-Fahrer in der WM mit, zeigte aber bei seinen Auftritten, dass er noch mühelos in der WM mithalten kann. So gesehen wäre es für Krasnikov mit Sicherheit möglich gewesen, noch weitere WM-Titel einzufahren, wäre der schnelle Russe weiter in der Weltmeisterschaft mitgefahren.

Nikolai Krasnikov, der im Februar diesen Jahres erst 40 Jahre alt wurde, wird uns immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden Nikolai!