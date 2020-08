Le Castellet 240: Sophia Flörsch startet in der ELMS

Beim Ende August anstehenden Rennwochenende der European Le Mans Series in Le Castellet wird auch Sophia Flörsch mit dabei sein. Sie hat die ersten beiden Rennen der Meisterschaft noch ausgelassen.

Am 28./29. August steht in der European Le Mans Series (ELMS) bereits der dritte Saisonlauf 2020 an. Schauplatz ist der Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Dort fand im Juli auch der Saisonauftakt der Serie statt und endete mit einem Sieg von United Autosports. Anfang August beim zweiten Saisonrennen in Spa-Francorchamps war ebenfalls United Autosports erfolgreich. Das nun anstehende Event war eigentlich für Barcelona geplant gewesen. Aufgrund von Corona wurde es jedoch kurzfristig nach Le Castellet verlegt.

Da bereits der Saisonauftakt als 4h Rennen bezeichnet wurde, erhielt das zweite Rennen auf dem südfranzösischen Kurs nun den Titel 'Le Castellet 240' – dies bezieht sich auf die Renndauer von 240 Minuten (was umgerechnet natürlich auch wieder vier Stunden sind). Erstmals mit am Start stehen wird dann auch Sophia Flörsch. Die Deutsche hatte die ersten beiden ELMS-Läufe noch ausgelassen, da es zu einer terminlichen Überschneidung mit ihrem Programm in der Formel 3 kam.

Die Formel 3 ist am selben Augustwochenende in Spa-Francorchamps zwar ebenfalls wieder unterwegs, doch Flörsch hat sich für einen Einsatz in der ELMS entschieden. Sie wird auch die 24 Stunden von Le Mans (19./20. September) in Angriff nehmen und dafür ist ein wenig Prototypen-Rennpraxis im Vorfeld sicherlich nicht hinderlich.

«Ich freue mich wirklich sehr auf mein erstes Langstrecken-Rennen», verkündet Flörsch über Social Media. «Die ELMS in Paul Ricard ist die einzige und somit wichtige Vorbereitung auf die 24 Stunden von Le Mans, die ein einzigartiges Highlight für jeden Rennfahrer sind.»

Flörsch tritt in der LMP2-Klasse der ELMS an. Dort fährt sie einen Oreca 07 von Richard Mille Racing. Das Fahrzeug wird auch von der Women In Motorsport-Initiative des Weltverbandes FIA unterstützt. Aktuell steht noch nicht offiziell fest, mit wem sich Flörsch das Cockpit in Le Castellet teilen wird.

Eigentlich waren einmal Sophia Flörsch, Tatiana Calderón und Katherine Legge für das ELMS-Vollzeit-Programm von Richard Mille Racing angedacht. Försch hatte wie beschrieben die ersten beiden Rennen ausgelassen und Legge beim ELMS-Test einen Unfall. So trat Calderón beim Saisonauftakt gemeinsam mit dem Brasilianer André Negrão an. In Spa-Francorchamps stieß dann noch Beitske Visser zu diesem Duo.

Für die anstehenden Le Castellet 240 hat nun Calderón eine terminliche Überschneidung, da sie in der japanischen Super Formula in Motegi starten wird.