Katherine Legge mit Verletzung bei ELMS-Testfahrten

An diesem Wochenende gibt die European Le Mans Series den Saisonauftakt auf der Strecke in Le Castellet. Aktuell finden bereits Testfahrten statt. Dabei hat sich ein Unfall von Katherine Legge ereignet.

Die European Le Mans Series (ELMS) ist der kontinentale kleine Bruder der Sportwagen-WM (FIA WEC). Am kommenden Sonntag findet auf dem Circuit Paul Ricard im südfranzösischen Le Castellet der (verspätete) Saisonauftakt 2020 statt. In der Serie tritt auch die ehemalige IndyCar- und DTM-Pilotin Katherine Legge an. Sie fährt einen Oreca 07 für das Richard Mille Racing Team.

Vor dem eigentlichen Rennwochenende bestreitet die ELMS die Vorsaisontestfahrten, die aktuell schon gestartet sind. Dabei ist heute Morgen um 11:39 Uhr ein Unfall passiert. Legge kam mit dem LMP2-Oreca beim Ausgang der schnellen Signes-Kurve (die sich direkt an die lange Mistral-Gerade anschließt) von der Strecke ab und schlug in die Leitplanken ein. Natürlich wurde die Testsession daraufhin sofort mit der roten Flagge unterbrochen, sodass die Sicherheitsteams die Fahrerin in Ruhe bergen konnten.

Nach einer Meldung der ELMS war Legge dabei die ganze Zeit bei Bewusstsein. Sie wurde ins Medical Centre der Strecke gebracht. Der Direktor des Medical Centres hat nun mitgeteilt, dass Legge einen Bruch in ihrem unteren linken Bein hätte – genauso wie ein gebrochenes rechtes Handgelenk. Ihr Zustand wäre zudem nicht lebensbedrohlich. Trotzdem wurde Legge per Hubschrauber ins Sainte Anne-Krankenhaus in Toulon geflogen.