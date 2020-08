Team Bolliger: Endurance-Debüt für Jesper Pellijeff

Der 21-jährige Schwede Jesper Pellijeff bestreitet in Le Mans sein erstes Langstrecken-WM-Rennen

Weil Nigel Walraven verletzungsbedingt nicht fahren kann, übernimmt Jesper Pellijeff seinen Platz im Bolliger Team Switzerland. Für ihn wird es neben Roman Stamm und Jan Bühn die Premiere in der Endurance-WM.

Eigentlich war Jesper Pellijeff beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans nur die Rolle des Ersatzfahrers zugedacht. Das Bolliger Team Switzerland wollte mit Roman Stamm, Nigel Walraven und Jan Bühn das 24-Stunden-Rennen in Le Mans bestreiten. Weil sich Walraven bei der IDM in Assen verletzt hatte und noch nicht fit genug für diese Monsteraufgabe ist, darf doch Pellijeff ran.

«Nigel wurde bei der IDM Superbike in Assen von einem Konkurrenten gerammt. Er hat sich dabei an der Schulter verletzt. Im freien Training und im Qualifying hat er es zwar versucht, aber er musste sich eingestehen, dass es ihm nicht möglich ist, ein Rennen über 24 Stunden zu fahren», erzählte Kevin Bolliger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Ein Einsatz von Nigel wäre auch zu gefährlich und es wäre ihm und seinen Teamkollegen gegenüber auch nicht fair, wenn wir ihn trotz seiner körperlichen Einschränkungen fahren ließen. Stell dir nur einmal vor, er ist nach seinem ersten Stint nicht mehr in der Lage weiterzufahren. Dann müssten Roman und Jan den Rest der Renndistanz zu zweit absolvieren.»

Roman Stamm wird als Startfahrer vom 14. Startplatz das Rennen, das wegen der Coronavirus-Pandemie vor leeren Rängen stattfinden wird, aufnehmen. «Irgendwie ist es gespenstisch. Man darf seine Freunde aus den anderen Teams nicht mehr in den Arm nehmen. Außer uns Endurance-Teams ist niemand im Fahrerlager, weil es auch keine Rahmenrennen gibt.»

Für die eidgenössische Mannschaft aus dem Kanton Bern wird der dritte Lauf der Endurance-Weltmeisterschaft 2019/2020 eine denkwürdige Veranstaltung. Roman Stamm wird sich nach vielen gemeinsamen Jahren, in denen man zweimal sogar Vize-Weltmeister wurde, zum letzten Mal in den Sattel der Kawasaki mit der Startnummer #8 schwingen.

«Als er zu uns gestoßen ist, war ich zehn Jahre alt. Er war immer ein Vorbild für mich. Er ist längst zu einem Freund geworden. Es wird mit Sicherheit ein sehr emotionaler Moment, wenn ich ihm zum letzten Mal mit neuen Reifen ins Rennen schicken werde. In unserer Mannschaft hinterlässt er ein riesiges Loch und das Fahrerlager der Endurance-WM verliert eine große Persönlichkeit.»

Le Mans, Startaufstellung

1. YART Yamaha, 1:36,706 min. 2. BMW Motorrad World Endurance, 0,193 sec. zur. 3. Suzuki Endurance, +0,631 sec. 4. F.C.C. TSR Honda France. 5. ERC-Endurance. 6. VRD Igol Pierret Experiences. 7. Webike SRC Kawasaki France. 8. Tati Beaujolais. 9. Wójcik Racing. 10. National Motos. Ferner: 12. Moto AIN. 13. GERT56 by GS Yuasa. 14. Team Bolliger Switzerland. 22. No Limits Racing. 26. Motobox Kremer.