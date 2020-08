Le Mans, Qualifying 1: YART dominiert, Ducati auf P2

Nach mehr als acht Monaten ging es für die Teams der Endurance-WM am Donnerstag in Le Mans zurück auf die Rennstrecke. Yamaha Austria dominierte das erste Qualifying, ERC-Ducati landete überraschend auf Platz 2.

Mit dem Sieg bei den 8h von Sepang im letzten Dezember setzte das Yamaha Austria Racing Team mit einer famosen Einzelfahrt von Niccolò Canepa ein großes Ausrufezeichen. Durch die Wetterkapriolen in Malaysia wurde die Langstrecken-WM-Veranstaltung zu einer außergewöhnlichen Show, mit dem besten Ende für YART. Canepa fuhr auch am Donnerstag in Le Mans mit seinen Teamkollegen Marvin Fritz und Karel Hanika die Bestzeit im ersten Qualifying für das 24-Stunden-Rennen am kommenden Wochenende.

Mit einer durchschnittlichen Zeit von 1:42,255 min hängte das Yamaha-Team die Anderen ab. Zur Erklärung: Die jeweils besten Zeiten der drei Fahrer werden addiert und am Ende zählt der Durchschnitt für das Qualifying. Jede Fahrergruppe erhält 20 Minuten Fahrzeit, um eine schnelle Runde zu platzieren, wobei bei der dritten Gruppe der Regen dazwischen kam, und Canepa und Markus Reiterberger beispielsweise keine Runde im Trockenen fahren konnten.

Der zweite Platz ging am Donnerstag überraschend an das deutsche ERC-Ducati-Team rund um Teamchef Uwe Reinhardt. Mit dem ehemaligen MotoGP-Piloten Randy de Puniet hat die Mannschaft einen der erfahrensten Pilot an Bord, auf YART fehlten aber letztlich über 1,3 Sekunden.

Dritter wurde der aktuelle Weltmeister SRC Kawasaki aus Frankreich. Erwan Nigon, David Checa und Jeremy Guarnoni erzielten eine Zeit von 1:43,643 min auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti. Die vierte Position holte sich das Wójcik Racing Team (Yamaha), knapp vor dem BMW Motorrad World Endurance Team von Werner Daemen. Ilya Mikhalchik, Kenny Foray und der ehemalige Superbike-WM-Pilot Markus Reiterberger saßen auf der BMW S1000RR, zur Führung fehlten 1,4 Sekunden.

Das deutsche GERT56-Team (Lucy Glöckner, Stefan Kerschbaumer, Pepijn Bijsterbosch) belegte Gesamtrang 15 und in der Superstock-Wertung Platz 4, hinter RAC41 (Honda), BMRT 3D (Kawasaki) und OG Motorsport (Yamaha). Das Team Bolliger Switzerland wurde 22., die Motobox Kremer-Mannschaft landete auf dem 26. Platz. Am Donnerstababend folgt das einzige Nachttraining in diesem Jahr in Le Mans, bevor am Freitag das zweite Qualifying über die Startaufstellung entscheidet.

24h Le Mans, Qualifying 1

1. YART Yamaha (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1, 1:42,255. 2. ERC Endurance (De Puniet, Da Costa, Rossi), Ducati Panigale V4R 1:43,542. 3. Webike SRC Kawasaki France (Guarnoni, E.Nigon, Checa), Kawasaki ZX-10R, 1:43,643. 4. Wójcik Racing Team (Rea, Maurin, Parkes), Yamaha YZF-R1, 1:43,651. 5. BMW Motorrad Endurance (Mikhalchik, K.Forray, Reiterberger), BMW S1000RR, 1:43,652. 6. Suzuki Endurance Racing Tean (Masson, Black, Simeon), Suzuki GSX-R1000, 1:44,190. 7. VRD IGOL Pierret Experiences (Alt, Marino, Gines), Yamaha YZF-R1, 1:44,714. 8. F.C.C. TSR Honda (Hook, F.Foray, Di Meglio), Honda CBR 1000RR-R, 1:45,050. 9. RAC41 (Fastré, Tessels, J.Nigon), Honda CBR 1000RR-R, 1:45,182. 10. 3ART (Plancassagne, Lagrive, Berchet), Yamaha YZF-R1, 1:45,199. Ferner: 15. GERT56 by GS Yuasa (Kerschbaumer, Glöckner, Bijsterbosch), BMW S1000RR, 1:46,123. 22. Bolliger Switzerland (Stamm, Walraven, Bühn), Kawasaki ZX-10R, 1:48,312. 26. Motobox Kremer (Dehaye, Ströhein, Colliaux), Yamaha YZF-R1, 1:49,062.