Bolliger: Nach Roman Stamm macht auch Hämpu Schluss

In Le Mans stieg Roman Stamm beim Bolliger Team Switzerland zum letzten Mal auf die Maschine. Das Saisonfinale in Estoril übergibt Hanspeter «Hämpu» Bolliger die Rolle des Teammanagers an Sohn Kevin.

Das Rennsportjahr 2020 bringt für das eidgenössische Bolliger Team Switzerland einige grundlegende Veränderungen. Beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans verabschiedete sich Roman Stamm nach 15-jähriger Teamzugehörigkeit mit dem 21. Platz in die Motorsportpension. Beim 12-Stunden-Rennen in Estoril wird der Schwede Jesper Pellijeff an seine Stelle treten.

Auch das Finale der WM-Saison 2019/2020 wird für die Mannschaft aus Ruppoldsried (Kanton Bern) speziell. Nach 38 Jahren wird sich Teamgründer Hanspeter «Hämpu» Bolliger aus dem Fahrerlager verabschieden. Nach dem legendären Suzuki-Teamchef Dominique Méliand verliert die Endurance-WM innerhalb kürzester Zeit eine weitere schillernde Persönlichkeit.

In Zukunft wird sich Bolliger in seiner heimischen Garage auf die Vorbereitung der Motorräder für die Langstrecken-Weltmeisterschaft konzentrieren. Ab dem kommenden Jahr wird sein 28-jähriger Sohn Kevin in die großen Fußstapfen treten und beim zweimaligen Vize-Weltmeister (2005 und 2010) die Rolle des Teammanagers übernehmen.