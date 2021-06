24h Le Mans: Suzuki souverän, erste Punkte vergeben

YART Yamaha und SERT Yoshimura sind die beiden Teams, die an der Spitze das 24-Stunden-Rennen in Le Mans dominieren, mit Vorteil für die Suzuki-Mannschaft. BMW Endurance erneut mit technischen Problemen.

Die Hitze macht Mensch und Material in Le Mans ordentlich zu schaffen. Die Konzentration und Kraft der Piloten muss ständig aufrechterhalten werden, die Bremsen, Reifen und die Motoren der EWC- und Superstock-Bikes haben es nicht leicht. 50 Grad Asphalttemperatur und 30 Außentemperatur brachten für Le Mans ungewöhnliche Verhältnisse, auf die sich die Teams kaum vorbereiten konnten. Die Stiefel mancher Fahrer wurden so heiß, dass sich die Sohlen ablösten.



Um 20 Uhr war ein Drittel der Renndistanz auf dem Circuit Bugatti zurückgelegt, deshalb gab es die ersten WM-Zähler in diesem Rennen für die Top-10 der jeweiligen Klasse. SERT Yoshimura sicherte sich die volle Ausbeute (10 Punkte) vor YART und F.C.C. TSR Honda, auch Bolliger Switzerland, BMW Endurance und die Privat-Mannschaft Motobox Kremer holten sich wertvolle Punkte. In der Superstock-Kategorie erzielte das Honda-Team National Motos die zehn Punkte.

Suzuki kontrollierte bis 21 Uhr das Geschehen beim Langstrecken-Klassiker in Frankreich. Der Vorsprung auf Verfolger YART Yamaha um Teamchef Mandy Kainz blieb bei mehr als 30 Sekunden. Mit etwas kühleren Temperaturen am Abend drehten die Spitzenteams gleich noch einmal auf, denn Spitzenreiter Sylvain Guintoli erzielte nach acht Stunden in 1:36,8 Minuten zwischenzeitlich die schnellste Rennrunde, Kawasaki-Pilot Alan Techer konterte diese jedoch.



Vorjahressieger F.C.C. TSR Honda belegte nach neun Stunden den einsamen dritten Rang: Zur Spitze fehlten Josh Hook, Yuki Takahashi und Mike di Meglio vier Runden, gleichzeitig war der Vorsprung auf SRC Kawasaki France auf Position 4 auf über eine Runde angewachsen. Weiterhin beeindruckend unterwegs war die Bolliger-Mannschaft von Teamchef Kevin Bolliger aus der Schweiz. Um 21 Uhr war das Team mit zehn Runden Rückstand auf Rang 5, gefolgt vom besten Superstock-Team OG Motorsports (Yamaha).

Vom Pech gebeutelt blieb weiterhin die BMW-Truppe von Werner Daemen. Nach sieben Stunden zeigte Markus Reiterberger seiner Mannschaft per Fuß auf der Zielgeraden an, dass etwas nicht stimmte. Kurze Zeit später steuerte der dreifache IDM-Champion die Box an, wo in Windeseile an der Elektrik gearbeitet wurde, sodass er nach sieben Minuten zurück auf der Strecke war und wieder mit schnellen Zeiten überzeugte.

Die Ducati-Werksmannschaft ERC Endurance hatte zwischenzeitlich kein Benzin mehr und die Panigale V4R blieb kurz vor der Boxeneinfahrt stehen. Nach einem deutlichen Zeitverlust ist das deutsche Team aber weiterhin auf Rang 10 im Rennen.

Mittlerweile waren sieben Team nicht mehr mit dabei, insgesamt waren 46 Mannschaften in den 24-Stunden-Hatz gestartet. 16 EWC-Bikes, 29 Superstock-Teams und die Metiss-Truppe in der Experimental-Klasse.

24h Le Mans, Stand nach 9 Stunden

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Yoshimura SERT Motul (Black, Simeon, Guintoli), Suzuki GSX-R1000 330 Runden 2 YART Yamaha (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1 + 37,293 sec 3 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Takahashi, Di Meglio), Honda CBR 1000RR-R + 4 Runden 4 Webike SRC Kawasaki France (Guarnoni, E.Nigon, Checa), Kawasaki ZX-10R + 5 Runden 5 Team Bolliger Switzerland (Bühn, Pellijeff, Jezek), Kawasaki ZX-10R + 10 Runden 6 OG Motorsports by Sarazin (Hedelin, Perret, Plancassagne), Yamaha YZF-R1 + 12 Runden 7 National Motos (Egea, Antiga, Trueb), Honda CBR 1000RR-R + 12 Runden 8 BMW Motorrad Endurance (Reiterberger, Mykhalchyk, Fores), BMW M 1000 RR + 13 Runden 9 Slider Endurance (Cortot, Mamont, Buisson), Yamaha YZF-R1 + 14 Runden 10 ERC Endurance Ducati (Gines, Rossi, Masson), Ducati Panigale V4R + 16 Runden 16 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Ströhlein, Colliaux), Yamaha YZF-R1 + 18 Runden 24 VRD IGOL EXPERIENCES (Alt, Marino, Terol), Yamaha YZF-R1 + 24 Runden Ausges. Team Aviobike (Boscoscuro, Aubry, Kemmer), Yamaha YZF-R1 Ausges. LRP Poland (Vincon, Krzemien, Lewandowski), BMW M 1000 RR

EWC-Punktestand nach 8h