Mathieu Gines: EWC-Deal mit Wójcik Racing Team

Der ehemalige FIM EWC-Weltmeister und dreimalige französischer Superbike-Meister schließt sich dem polnischen Wójcik Racing Team für die beiden 24-Stunden-Klassiker der Langstrecken-Weltmeisterschaft an.

Der 33-Jährige aus Ploemeur, aktueller französischer Superbike-Meister, ist einer der erfahrensten Fahrer im FIM EWC-Teilnehmerfeld. Er gewann zudem die französische 125er- und Supersport-Meisterschaft, die IDM Superstock 1000 und die FIM EWC-Titel in den Klassen Superstock und EWC.

Das Wójcik Racing Team bestätigte bereits Ende letzten Jahres die Teilnahme für die Saison 2022, wobei Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher zusammen mit Sheridan Morais und Dan Linfoot auf der Yamaha R1 mit der Startnummer 77 in der EWC-Klasse fahren sollen. Marek Szkopek, Kevin Manfredi und Danny Webb werden auf der von PKN ORLEN unterstützten Superstock-Maschine mit der Startnummer 777 antreten. Christoffer Bergman und Balint Kovacs bleiben der polnischen Mannschaft als Reservefahrer für die 77er- und 777er-Crews erhalten.

Mathieu Gines wird für das Team bei den beiden legendären 24-Stunden-Rennen auf der Nr.77 antreten. «Ich freue mich sehr, bei meinen beiden Heimrennen in Le Mans und Paul Ricard für das Wójcik Racing Team zu fahren», sagt Mathieu Gines. «Ich glaube wirklich an das Team und meine Teamkollegen, denn ich habe sie im letzten Jahr genau beobachtet und war sehr beeindruckt von ihrer Professionalität. Ich bin auch sehr glücklich darüber, wieder in der FIM EWC auf der Yamaha R1 zu fahren. Ich bin sehr motiviert und werde mein Bestes geben. Ich habe schon einige 8-Stunden-Rennen der FIM EWC gewonnen, aber noch kein 24-Stunden-Rennen. Meine besten Ergebnisse in Le Mans und beim Bol d'Or waren jeweils ein zweiter Platz. Mein Traum ist es, noch besser zu werden.»

«Mathieu ist ein Spitzenfahrer, wie sein FIM EWC Weltmeistertitel beweist», fügt Teamchef Grzegorz Wójcik hinzu. «Während unser Aufgebot schon seit einiger Zeit feststeht, haben unsere Fahrer auch andere Verpflichtungen, und so bietet sich für Mathieu die Gelegenheit, bei den beiden legendären Rennen, die seine beiden Heimrennen sein werden, als starke Stütze des Teams dabei zu sein. Ich weiß, dass es sein Traum ist, ein 24-Stunden-Rennen zu gewinnen, aber auch wenn es nicht einfach sein wird, wenn man sich das diesjährige Starterfeld ansieht, will das gesamte Team um das Podium kämpfen.»