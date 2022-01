Christopher Kemmer wird Teil des Suzuki-Junior-Teams 23.01.2022 - 09:47 Von Helmut Ohner

© Ohner Christopher Kemmer

Das Junior Team Le Mans Sud Suzuki ist eine der Top-Adressen in der Endurance-WM und zählt zu den Sieganwärtern in der Superstock-Klasse. Mit Christopher Kemmer holt man sich nun einen Österreicher in die Mannschaft.