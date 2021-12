Wird Steven Odendaal Teamkollege von Florian Alt?

Weil er als Zweiter der Supersport-WM 2021 für einen Platz in einem Topteam eine stolze Mitgift hätte mitbringen müssen, dürfte Steven Odendaal ins Endurance-Team von VRD Igol Experiences wechseln.

Selbst als regierender Vize-Weltmeister bekommt man in der Supersport-WM keinen Platz in einem Topteam ohne einen Batzen Geld mitzubringen. So erging es Steven Odendaal, der dieses Jahr fünf Rennen für sich entschied und elfmal auf dem Podium gestanden war. Man spricht davon, dass der Südafrikaner das stolze Sümmchen von 300.000 Euro abliefern hätte müssen. Verständlich, dass er dazu nicht bereit war.

So wie es zurzeit aussieht, wechselt Odendaal in die Langstrecken-WM, in der man als Spitzenpilot sogar gutes Geld verdienen kann. Obwohl offiziell noch nichts durchgesickert ist, dürfte er im französischen Yamaha-Team von VRD Igol Experiences landen, wo er Teamkollege vom Deutschen Florian Alt und dem Spanier Nicolas Terol werden könnte. Das war zumindest aus gut informierten Kreisen zu hören.

Mit VRD Igol Experiences hätte Odendaal eine gute Wahl getroffen. Vor dem Finale im tschechischen Most lag die Privat-Mannschaft an der zweiten Stelle der WM-Zwischenwertung. Ein Motorschaden an der Yamaha YZF-R1 machte nicht aber nur die Chancen auf den WM-Titel zunichte, für Alt, Terol und den in der Zwischenzeit zu SRC Kawasaki France abgewanderten Florian Marino blieb in der WM nur der undankbare vierte Platz.