24h Le Mans: 52 Mannschaften haben Nennung abgegeben

Für den Saisonauftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft, dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans (14. bis 17. April), liegen 52 Anmeldungen vor. Vor allem in der seriennahen Klasse ist das Interesse groß.

Nur noch etwas mehr als ein Monat bis sich die Teams in der Langstrecken-Weltmeisterschaft Mitte April in Le Mans zum ersten Kräftemessen treffen. Nachdem viele Privatteams in den vergangenen zwei Jahren wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ihre motorsportlichen Aktivitäten auf Eis legen mussten, ist nun ein klarer Aufschwung festzustellen, was sich im Nennergebnis für den Saisonauftakt widerspielt.

Für die 45. Auflage des 24-Stunden-Rennens in Le Mans wurden vorerst 52 Nennungen abgegeben, das sind sechs mehr als im Vorjahr und gegenüber 2020 sogar eine Steigerung von 14 Mannschaften. Mit Suzuki, BMW, Honda, Yamaha, Kawasaki, Ducati und Aprilia werden beim Langstreckenklassiker sieben Motorradmarken vertreten sein, die auf drei Reifenhersteller (Bridgestone, Dunlop, Michelin) vertrauen.

Titelverteidiger Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Simeon, Sylvain Guintoli) führt den großen Kreis der Favoriten an, zu denen auch das BMW World Endurance Team (Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Jérémy Guarnoni), F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Gino Rea, Mike di Meglio), YART Yamaha (Niccolò Canepa, Marvin Fritz, Karel Hanika) und Webike SRC Kawasaki France (Randy de Puniet, Etienne Masson, Florian Marino) gehören.

Außenseiterchancen dürfen sich die Mannschaften von ERC Endurance Ducati (Lorenzo Zanetti, Xavi Forés, David Checa), MOTO AIN (Claudio Corti, Corentin Perolari), Tati Beringer Racing (Alan Techer, Gregory Leblanc, Bastien Mackels), Team Bolliger Switzerland (Jan Bühn, Jesper Pellijeff, Nico Thöni), VRD Igol Expériences (Florian Alt, Erwan Nigon, Steven Odendaal) und Wójcik Racing (Sheridan Morais, Randy Krummenacher) ausrechnen.

Mit 34 Teams ist das Interesse an der Superstock-Kategorie besonders groß. Zu den Sieganwärtern zählen hier vor allem BMRT 3D Maxxess Nevers (Julien Pilot, Jonathan Hardt, Anthony Loiseau), den Gewinner des FIM World Cup Teams-Titels 2021, sowie No Limits Motor (Alexis Masbou, Kevin Calia, Luca Scassa), 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore (Hugo Clère, Baptiste Guittet, Philipp Steinmayr), Junior LMS Suzuki (Eddy Dupuy, Christopher Kemmer, Charles Cortot) oder RAC41 ChromeBurner (Gregory Fastré, Wayne Tessels, Chris Leesch).

Vorläufiger Terminkalender

16.04. Le Mans (Frankreich)

04.06. Spa-Francorchamps (Belgien)

07.08. Suzuka (Japan)

17.09. Bol d’Or (Frankreich)