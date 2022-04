EWC Le Mans: Krummenacher fällt wegen Long-Covid aus

Kamil Krzemien wird beim ersten Lauf der FIM EWC Motorrad-Weltmeisterschaft in Le Mans den Schweizer Randy Krummenacher in den Farben des polnischen Wójcik Racing Teams ersetzen.

Der Weltmeister der Supersport-Klasse 2019, Randy Krummenacher, sollte in Le Mans sein Debüt in den Farben des Wojcik Racing Teams geben, wird aber aufgrund eines geschwächten Körpers, verursacht durch eine Coronavirus-Infektion, nicht an dem Rennen teilnehmen können, das als eines der schwierigsten und anspruchsvollsten der Welt gilt. Der Schweizer hatte vergangenes Wochenende schon den Auftakt zur Italienischen Meisterschaft aufgrund seiner Erkrankung verpasst.

In Frankreich werden Sheridan Morais und Mathieu Gines auf der Yamaha R1 mit der Nummer 77 von Kamil Krzemien unterstützt, der in der Saison 2018-2019 in den Farben des Wojcik Racing Teams bereits in der FIM EWC-Weltmeisterschaft antrat und in Oschersleben auf dem Podium der Superstock-Klasse stand. Der 22-Jährige gilt als einer der talentiertesten polnischen Fahrer der jüngeren Generation und ist 2022 für das Team BCC-alpha-Van Zon-BMW in der IDM Superbike unterwegs.

«Ich bin sehr enttäuscht, dass ich in Le Mans nicht starten kann», sagt Randy Krummenacher. «Ich leide immer noch unter dem so genannten Long Covid, nachdem ich Mitte März eine Infektion durchgemacht habe. Ich habe nicht die Kraft und die Konzentration, um bei einem so schwierigen Rennen zu starten, also rieten mir die Ärzte, mich auszuruhen. Das sind schwierige Momente für mich, aber ich versuche, positiv zu denken. Mein Ziel ist es, Ende April wieder auf das Motorrad zu steigen und im Mai wieder Rennen zu fahren. Ich werde Le Mans verfolgen und dem gesamten Wojcik Racing Team die Daumen drücken.»

«Zuallererst wünsche ich Randy die schnellstmögliche Rückkehr zu voller Stärke und auf die Strecke», erklärt Kamil Krzemien. «Ich hatte nicht vor, dieses Jahr an der FIM EWC teilzunehmen, aber ich habe nicht gezögert, meinen Kollegen vom Wojcik Racing Team zu helfen. Der Wettbewerb in Le Mans beginnt in wenigen Tagen, es ist also eine sehr unerwartete und spontane Entscheidung, aber auch eine sehr große Herausforderung, denn es geht um eines der schwierigsten Rennen der Welt. Andererseits wird es interessant sein, wieder auf Yamaha- und Dunlop-Reifen zu fahren. Mein Team und ich sind bereits in der FIM EWC mit Erfolg zusammengefahren, also hoffe ich auf eine schnelle Anpassung und ein erfolgreiches Wochenende. Meine Teamkollegen sind sehr schnell und erfahren, also wird unser Ziel sein, um das Podium zu kämpfen.»

«Randy hat sich sehr über die Aussicht gefreut, gemeinsam in der FIM EWC anzutreten, vor allem beim Rennen in Le Mans. Wir sind sehr traurig, dass er uns in Frankreich nicht begleiten kann», sagt Teamchef Grzegorz Wojcik. «Wir hoffen, dass Randy bald wieder völlig gesund ist und auf die Rennstrecke zurückkehren kann. Wir möchten uns auch bei Kamil bedanken, der sich bereit erklärt hat, uns in dieser schwierigen Situation zu helfen, obwohl er nicht vorhatte, dieses Jahr in der FIM EWC Weltmeisterschaft zu starten und sich ausschließlich auf die IDM Superbike Serie konzentrieren wollte. Wir haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet und hatten seitdem immer ein gutes Verhältnis. Wir haben also keinen Zweifel daran, dass Kamil schnell seinen Platz in der Box und auf dem Motorrad finden wird, und er wird eine sehr wertvolle Ergänzung für das Team in Le Mans sein.»