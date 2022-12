Horst Saiger Doku: Ein Leben – eine Leidenschaft 11.12.2022 - 11:54 Von Oliver Feldtweg

© Facebook/YART Die Laufbahn von Horst Saiger steht am 14. Januar im Mittelpunkt

Am 14. Januar wird im YART-Hauptquartier in Heimschuh in der Steiermark ein Film über das Leben des populären Allround-Rennfahrer Horst Saiger präsentiert.