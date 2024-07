Suzuka, 5h: Yamaha setzt alles auf WM-Führung

Das Honda-Trio vor dem Start in Japan

Honda hat beim Langstrecken-WM-Lauf in Suzuka alles im Griff. Mit Johann Zarco steht der weltgrößte Motorradhersteller kurz vor dem nächsten großen Triumph bei diesem Event. Dahinter Yamaha, Ducati und Suzuki stark.

Nach fünf Stunden im Rennen von Suzuka kristallisieren sich die Kräfteverhältnisse klar heraus. Honda führt mit dem Werksteam und dem Trio Takumi Takahashi, Johann Zarco und Teppei Nagoe das Rennen klar an. Das Team gewann in den letzten beiden Jahren das «Suzuka 8 hours» und auch 2024 sind sie bisher ohne Probleme auf dem 5,8 km langen Kurs unterwegs.

Zunächst hatte das Yamaha Austria Racing Team die Hoffnung, Honda an der Spitze folgen zu können. Doch der Speed, wie auch der Benzinverbrauch sprechen für HRC und gegen Yamaha. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa fahren pro Stint zwei bis drei Runden weniger als Honda und beispielsweise Suzuki. Durch die heißen Bedingungen ging der Plan beim aktuellen Endurance-Weltmeister auch nicht auf: anstatt der weichen Bridgestone-Reifen musste das Team von Mandy Kainz auf die harten Pneus umstellen. Das Ziel? Die WM-Führung ausbauen und vor SERT ins Ziel kommen.

Hinter Honda und Yamaha kämpfen Ducati und Suzuki um den letzten Podestplatz. Das DUCATI Team Kagayama, das an diesem Wochenende von Sporting Director Paolo Ciabatti an der Strecke begleitet wird, liegt nach fünf Stunden auf dem dritten Platz, doch Ryo Mizuno, Josh Waters und Hafizh Syharin haben gegenüber Yoshimura SERT Motul (Atsumi, Arenas, Linfoot) ebenfalls einen Nachteil beim Benzinverbrauch.

Das BMW-Werksteam steht drei Stunden vor dem Zieleinlauf des dritten WM-Events 2024 auf dem sechsten Rang. Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Ex-Superbike-Weltmeister Sylvain Guintoli sind damit das bestplatzierte Team auf Dunlop-Bereifung, denn die Top-5 sind alle mit Bridgestone unterwegs.

Etwas schlechter lief es für das Team F.C.C. TSR Honda, die unweit von Suzuka ihren Firmensitz haben. Josh Hook stürzte mit der Fireblade und verlor dabei knapp zwei Minuten. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Mike di Meglio und Alan Techer steht somit aktuell nur der 15. Rang in den Zeitenlisten. Eine «stop-and-go»-Strafe für Fehler beim Boxenstopp kam ebenfalls hinzu. Die beiden Teams KM99 (Yamaha) und Tati Beringer (Honda) mit Randy Krummenacher belegen die Ränge 13 und 18.

Für Kawasaki wurde der Sonntag in Japan zum Albtraum. Greg Leblanc stürzte bereits im Warm-Up und konnte verletzungsbedingt nicht am Rennen teilnehmen. Nachdem Roman Ramos die Webike Kawasaki Trickstar-Maschine früh im Rennen ebenfalls weggeschmissen hatte, blieb nur noch Christian Gamarino übrig. Alleine über sechs Stunden bei der starken Hitze in Suzuka zu Ende zu fahren, dürfte nicht möglich sein – ein starkes Ergebnis ist jedenfalls nicht mehr drin.

Erstmals in Suzuka dabei sind auch permanente Superstock-Teams. National Motos (Honda), Team Etoile (BMW) und Wojcik nutzten die Gelegenheit; ein Streichresultat über die Saison gesehen, garantiert die Chancengleichheit gegenüber den nicht angereisten Teams. Die Honda von Wojcik erlebte jedoch einen zweiten Crash in diesem Rennen – Gino Rea stürzte erneut und das Team schied somit vorzeitig aus. In Führung liegt die BMW-Mannschaft von Tone RT Syncedge mit Tomoya Hoshino, Ainosuke Yoshida und Hannes Soomer.

8h Suzuka, Stand nach 5 Stunden:

1. Team HRC with Japan Post (Takahashi, Zarco, Nagoe), Honda CBR1000 RR-R, 138 Runden

2. YART - Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 41 sec

3. DUCATI Team Kagayama (Mizuno, Waters, Abdullah), Ducati Panigale V4R, + 1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Atsumi, Arenas, Linfoot), Suzuki GSX-R1000

5. SDG Team HARC-PRO. Honda (Aji, Uramoto, Kunii), Honda CBR1000 RR-R

6. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guintoli), BMW M1000RR

7. AutoRace Ube Racing Team (Tsuda, Baltus, West), Suzuki GSX-R1000

8. Honda Dream RT SAKURAI HONDA (Ito, Hiura), Honda CBR1000 RR-R

8. F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

9. TOHO Racing (Kyonari, Watanabe, Enokido), Honda CBR1000 RR-R

10. Team ATJ (Iwata, Suzuki, Okaya), Honda CBR1000RR-R