8h Suzuka: Honda zittert sich zum Sieg, Yamaha 2.

Albert Arenas fuhr in seinem ersten EWC-Lauf mit SERT auf das Podium

Dritter Sieg in Folge für HRC in Suzuka

Die 45. Ausgabe des Acht-Stunden-Rennens von Suzuka wurde zur Triumphfahrt von Honda. Takumi Takahashi, Johann Zarco und Tappei Nagoe gewannen den Klassiker zum 30. Mal für den japanischen Hersteller.

Für die japanischen Hersteller gilt das 8h Suzuka als wichtigstes Motorradrennen der Welt. Und Honda hat die Nase bei diesem Event klar vorne. Nach acht Stunden fuhr Takumi Takahashi mit der CBR1000 RR-R als Sieger über den Zielstrich. Für Honda war es der dritte Erfolg in Folge, der 30. insgesamt. Über 50 Sekunden Vorsprung hatte das Team HRC am Ende vor YART, doch eine 40-Sekunden-Strafe sorgte noch einmal für eine Zitterpartie: Beim letzten Boxenstopp wurde während des Tankvorgangs noch unerlaubt am Bike gearbeitet.

Neben Takahashi waren Tappei Nagoe und MotoGP-Star Johann Zarco die erfolgreichen Piloten. Für Takumi Takahashi wurde es gleichzeitig ein neuer Rekord: Der 34-Jährige gewann das spektakuläre Acht-Stunden-Rennen zum sechsten Mal und ist damit alleiniger Rekordhalter in der Geschichte der Veranstaltung.

Für das Yamaha Austria Racing Team ging es am Ende nur noch darum, den zweiten Platz auf der 5,8 km langen Strecke abzusichern. Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika waren gegen Honda an der Spitze chancenlos, aber die Punkte für die WM-Führung hatten höchste Priorität, nachdem man bereits durch die Pole-Position am Samstag die WM-Führung übernommen hatte.

Hinter Honda und Yamaha kämpften Suzuki und Ducati bitterlich um den dritten Platz. Nachdem Yoshimura SERT Motul das gesamte Rennen spritsparender unterwegs gewesen war, kam man mit einem Stopp weniger über die Distanz als das DUCATI Team Kagayama. Doch eine Durchfahrtsstrafe für ein Vergehen in der Boxengasse machte den Kampf nochmal spannender.

Eine halbe Stunde vor dem Rennende erledigte man bei Ducati den letzten Boxenstopp. Um Zeit zu sparen wurde auf den Reifenwechsel verzichtet und Hafizh Syahrin kam direkt vor Cocoro Atsumi auf die Strecke. Der Japaner zündete anschließend ein Feuerwerk und überholte den ehemaligen MotoGP-Fahrer und setzte sich ab. Am Ende gelang Suzuki doch noch der Podestplatz gegen die schnelle Ducati Panigale V4R.

Ein einsames Rennen fuhr das BMW Motorrad World Endurance Team mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Sylvain Guintoli. Nachdem der Bayer das Rennen zu Beginn anführte, reichte die Pace der BMW M1000RR nicht für einen Platz auf dem Podium. Am Ende ging es für das Team von Werner Daemen auf Gesamtrang 5 mit einem Rückstand von zwei Runden.

In der Superstock-Kategorie ging der Sieg an das BMW-Team Tone RT Syncedge mit Tomoya Hoshino, Ainosuke Yoshida und dem IDM-Fahrer Hannes Sommer aus Estland.

Ergebnis 8h Suzuka:

1. Team HRC with Japan Post (Takahashi, Zarco, Nagoe), Honda CBR1000 RR-R, 220 Runden

2. YART - Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, +7,860 sec

3. Yoshimura SERT Motul (Atsumi, Arenas, Linfoot), Suzuki GSX-R1000 , +1 Runde

4. DUCATI Team Kagayama (Mizuno, Waters, Abdullah), Ducati Panigale V4R, +1

5. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guintoli), BMW M1000RR, +2

6. Honda Dream RT SAKURAI HONDA (Ito, Hiura), Honda CBR1000 RR-R, +2

7. TOHO Racing (Kyonari, Watanabe, Enokido), Honda CBR1000 RR-R, +2

8. Team Suzuki CN Challenge (Ogata, Hamahara, Masson), Suzuki GSX-R1000, +4

9. SDG Team HARC-PRO. Honda (Aji, Uramoto, Kunii), Honda CBR1000 RR-R, +4

10. KM99 (Marino, de Puniet, Guarnoni), Yamaha YZF-R1, +5



Ferner:

34. F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R , +22



Ausgeschieden:

Motobox Kremer (Vincon, Rubin, Fetz), Yamaha YZF-R1

WM-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. YART - Yamaha, 116 Punkte

2. Yoshimura SERT Motul, 110

3. BMW Motorrad World Endurance, 72

4. Tati Team Beringer, 61

5. Team Bolliger Switzerland, 43

6. KM99, 41

7. Kawasaki Webike Trickstar, 39

8. BMRT 3D Maxxess, 38

9. Team HRC, 33

10. Motobox Kremer, 33