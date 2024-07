8h Suzuka: Der TV-Fahrplan für Sonntagfrüh 20.07.2024 - 14:45 Von Tim Althof

© FIM EWC 8h Suzuka: Am Sonntag startet der dritte EWC-Lauf 2024 © FIM EWC Paolo Ciabatti begleitet das Ducati-Projekt in Suzuka

​Yamaha eroberte am Samstag in Suzuka die Pole-Position für das legendäre Acht-Stunden-Rennen in Suzuka am Sonntag. Es starten sogar fünf verschiedene Hersteller auf den ersten fünf Rängen. Frühaufstehen lohnt sich also.