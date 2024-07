Sensationell: YART vor Ducati in Suzuka auf Pole

Marvin Fritz fuhr mit der Yamaha R1 zur Pole-Position in Japan

Markus Reiterberger sieht man die harten Suzuka-Bedingungen an

​Der dritte Lauf zur Endurance-WM 2024 findet an diesem Wochenende in Japan statt. Beim legendären Acht-Stunden-Rennen von Suzuka geht es vor allem für die heimischen Hersteller um den großen Erfolg.

Das Yamaha Austria Racing Team ist in der Langstrecken-WM aktuell ein Garant für starke Ergebnisse. Als aktueller Weltmeister und nach den Rennen in Le Mans und Spa-Francorchamps steht die Mannschaft von Mandy Kainz vor dem 8h Suzuka auf WM-Platz 2 mit nur einem Punkt Rückstand auf Yoshimura SERT Motul.

Nachdem am Freitag Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa bereits die Führung nach den beiden Qualifyings eingefahren hatten, ging es am Samstag im Top-10-Zeitfahren um die Pole-Position für das 45. «Coca Cola 8 hours» in Suzuka. Der Pole-Position-Rekord liegt bei 2.04,934 min und stammt von Tetsuta Nagashima (Honda) aus dem Vorjahr.

Dabei setzte sich die Yamaha-Werksmannschaft mit einer Zeit von 2:05,130 min gegen das zweitplatzierte Team durch, Marvin Fritz sorgte für die Bestzeit. Für YART ist es die die dritte Pole in 2024, fünf weitere Zähler für die WM-Gesamtwertung gingen auf das Konto. Das Team aus Österreich möchte 2024 endlich einen Podestplatz auf der Formel-1-GP-Strecke erobern.

Hinter dem Yamaha-Spitzenteam kam die Ducati-Mannschaft vom ehemalige Superbike-WM-Fahrer Yukio Kagayama auf Platz 2. Das Team startet in Japan mit dem Trio Ryo Mizuno, Josh Waters und dem ehemaligen MotoGP-Piloten Hafizh Syahrin Abdullah. Im Top-10-Trial sorgte der Japaner Ryo Mizuno für die beste Rundenzeit.

Nur auf Rang 3 kam die Honda-Werksmannschaft «Team HRC with Japan Post». Die Sieger von 2022 und 2023 verpassten die Pole-Position auf der 5,821 km langen Strecke um 0,401 Sekunden. Hier sorgte MotoGP-Pilot Johann Zarco für die schnellste Zeit.

Auf Position 4 landete das BMW-Werksteam von Werner Daemen. Die Truppe aus Belgien hatte sich in den Trainings immer weiter gesteigert und lag am Samstag 0,8 Sekunden hinter YART. Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Ilya Mikhalchik haben somit eine starke Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag (Start um 4.30 Uhr MESZ). «Reiti», wie Markus Reiterberger von seinen Fans genannt wird, fuhr mit 2.05,971 Minuten die schnellste Zeit für den deutschen Hersteller.

Platz 5 sicherte sich mit Yoshimura SERT Motul die beste Suzuki-Mannschaft. Die WM-Führenden treten in Suzuka mit Dan Linfoot, Cocoro Atsumi und Moto2-Pilot Albert Arenas an. Auf die Pole Position verlor Linfoot 0,967 Sekunden.

Beim Rennen in Suzuka treten traditionell viele einheimische Teams an, aus Europa sind nur einige Werksteams und wenige Privatiers am Start. F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer) holte sich Startplatz 8, KM99-Yamaha (de Puniet, Guarnoni, Marino) landete auf Startplatz 15, Kawasaki Webike Trickstar eroberte mit Greg Leblanc, Christian Gamarino und Roman Ramos Position 19.

Randy Krummenacher nimmt das Rennen mit seinem Tati Team Beringer (Honda) von Rang 31 auf. Schlechter lief es für Motobox Kremer Racing. Neben der Umstellung von Pirelli- auf Dunlop-Bereifung machten Probleme mit den Bremsen am Freitag ein reibungsloses Qualifying unmöglich. Marco Fetz, Daniel Rubin und Dominik Vincon starten mit Sondergenehmigung, nachdem Vincon und Fetz keine schnelle Qualifying-Runde drehen konnten – Startplatz 43.

8h Suzuka, Ergebnis Top-10-Trial (20. Juli):

1. YART - Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 2:05,130 min

2. DUCATI Team Kagayama (Mizuno, Waters, Abdullah), Ducati Panigale V4R, + 0,118 sec

3. Team HRC with Japan Post (Takahashi, Zarco, Nagoe), Honda CBR1000 RR-R, + 0,401

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guintoli), BMW M1000RR, + 0,841

5. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000, + 0,967

6. SDG Team HARC-PRO. Honda (Aja, Uramoto, Kunii), Honda CBR1000 RR-R, + 1,156

7. AutoRace Ube Racing Team (Tsuda, Baltus, West), Suzuki GSX-R1000, + 1,432

8. F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, + 1,706

9. Astemo Honda Dream SI Racing (Nozane, Hada, Sakumoto), Honda CBR1000 RR-R, + 2,035

10. Honda Dream RT SAKURAI HONDA (Ito, Hiura), Honda CBR1000 RR-R, + 2,323

WM-Stand nach dem Top-10-Trial in Suzuka:

1. YART - Yamaha, 92

2. Yoshimura SERT Motul, 89 Punkte

3. BMW Motorrad World Endurance, 55

4. Tati Team Beringer, 54

5. Team Bolliger Switzerland, 43

6. Kawasaki Webike Trickstar, 39

7. BMRT 3D Maxxess, 38

8. Motobox Kremer, 33

9. KM99, 29

10. F.C.C. TSR Honda, 26

11. Honda Viltais Racing, 22

12. Wojcik Honda, 21

13. MACO Racing, 13

14. MANA-AU Competition, 10

15. DUCATI Team Kagayama, 4

16. Team HRC with Japan Post, 3