Honda jubelt: Dritter Suzuka-Erfolg in Folge

Am Ende war es knapp, aber Honda hat erneut das große Acht-Stunden-Rennen in Suzuka gewonnen. Johann Zarco, Takumi Takahashi und Teppei Nagoe gewannen für das Team HRC den hartumkämpften EWC-Lauf in Japan.

Nach 220 Runden stand es fest: Das Team HRC with Japan Post gewinnt das «Coca Cola Suzuka 8 Hours» nach einer fast fehlerfreien Vorstellung auf dem Formel-1-GP-Kurs. Vom Start weg war Takumi Takahashi am Sonntag in der Spitze des EWC-Laufs zu finden. Zunächst war der Honda-Pilot in harte Kämpfe mit Yamaha und Ducati verwickelt doch nach dem ersten Stint ging es klar nach vorne.

Johann Zarco übernahm die Fireblade und baute den Vorsprung entscheidend aus, sodass die Konkurrenten über das gesamte Rennen den Anschluss nicht mehr fanden. Zeitweise lag der Vorsprung bei etwa einer Minute.

Doch in der letzten Stunde wurde es nochmal spannend: Beim finalen Boxenstopp und beim Fahrerwechsel von Zarco auf Takahashi widerfuhr dem erfahrene Werksteam von HRC ein Fehler. Während noch getankt wurde, berührte ein weiterer Mechaniker das Bike, um es wieder fahrbereit zu machen. Dies ist laut Reglement nicht erlaubt. So vergab die Rennleitung fünf Minuten vor dem Rennende noch eine 40-Sekunden-Zeitstrafe an die führende Mannschaft.

Doch Takahashi brachte das Bike in den letzten Runden sicher über die Ziellinie, Karel Hanika auf der Yamaha verlor das Rennen letztendlich um etwas mehr als sieben Sekunden. Der Japaner sicherte so den 30. Erfolg für Honda in Suzuka und fuhr gleichzeitig seinen sechsten Erfolg auf der spektakulären Strecke ein – ein neuer Rekord. Takahashi war nach dem Rennen beinahe sprachlos: «Glücklich. Ich bin einfach nur glücklich», sagte der 34-Jährige.

«Als ich die Strafe gesehen hatte, bekam ich kurz etwas Angst. Aber mit dieser Strafe über 40 Sekunden und dem großen Vorsprung, den wir hatten, können wir das akzeptieren», sagte Johann Zarco nach dem Rennen. «Es ist einer der Gründe, warum dieses Acht-Stunden-Rennen so intensiv ist. Es ist zwar alles unter Kontrolle gewesen, aber du darfst einfach keine Fehler machen – auch nicht in der Boxengasse.»

«Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Das war unser Ziel und es fühlt sich wirklich grandios an. Glückwunsch auch an meine beiden Teamkollegen, denn die Pace von uns war wirklich großartig in jedem Stint», betonte der MotoGP-Rennsieger, der Siege traditionell mit einem Rückwärtssalto feiert, so auch in Suzuka auf dem Podium.

Teppei Nagoe hatte vor Freude nur noch ein paar Worte, bevor der Sieg ausgiebig gefeiert wurde: «Es war eine starke Teamleistung, ich bin so stolz und glücklich. Auch die anderen beiden Fahrer waren extrem stark. Vielen Dank an alle!»

Ergebnis 8h Suzuka:

1. Team HRC with Japan Post (Takahashi, Zarco, Nagoe), Honda CBR1000 RR-R, 220 Runden

2. YART - Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, +7,860 sec

3. Yoshimura SERT Motul (Atsumi, Arenas, Linfoot), Suzuki GSX-R1000 , +1 Runde

4. DUCATI Team Kagayama (Mizuno, Waters, Abdullah), Ducati Panigale V4R, +1

5. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guintoli), BMW M1000RR, +2

6. Honda Dream RT SAKURAI HONDA (Ito, Hiura), Honda CBR1000 RR-R, +2

7. TOHO Racing (Kyonari, Watanabe, Enokido), Honda CBR1000 RR-R, +2

8. Team Suzuki CN Challenge (Ogata, Hamahara, Masson), Suzuki GSX-R1000, +4

9. SDG Team HARC-PRO. Honda (Aji, Uramoto, Kunii), Honda CBR1000 RR-R, +4

10. KM99 (Marino, de Puniet, Guarnoni), Yamaha YZF-R1, +5



Ferner:

15. Tati Team Beringer (Clere, Krummenacher, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, +7

34. F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R , +22



Ausgeschieden:

Motobox Kremer (Vincon, Rubin, Fetz), Yamaha YZF-R1

WM-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. YART - Yamaha, 116 Punkte

2. Yoshimura SERT Motul, 110

3. BMW Motorrad World Endurance, 72

4. Tati Team Beringer, 61

5. Team Bolliger Switzerland, 43

6. KM99, 41

7. Kawasaki Webike Trickstar, 39

8. BMRT 3D Maxxess, 38

9. Team HRC, 33

10. Motobox Kremer, 33

8h-Suzuka-Statistik

Siege

Hersteller: Honda 30. Yamaha 8. Suzuki 5. Kawasaki 2.

Fahrer: Takumi Takahashi 6. Toru Ukawa 5. Wayne Gardner, Shinichi Ito, Ryuichi Kiyonari, Michael van der Mark und Katsuyuki Nakasuga je 4.