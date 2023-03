Bolliger Team Switzerland mit neuem Fahrer an Bord 31.03.2023 - 08:58 Von Helmut Ohner

© Facebook/Bolliger Das Bolliger-Trio Pedro Nuno Romero Barbosa, Nico Thöni, Marcel Brenner (vlnr.)

Mit Rang 11 beim Vortest für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans etablierte sich das Bolliger Team Switzerland mitten in der Weltelite. Das kleine, aber feine Privatteam wartete in Frankreich mit einem neuen Fahrer auf.