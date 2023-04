Gino Rea: Emotionale Rückkehr auf die Rennstrecke

Der Brite Gino Rea, der sich im Training zum 8h-Rennen in Suzuka 2022 schwer verletzt hatte, fühlt sich nach einer monatelangen Reha-Phase für ein Comeback bereit. In Le Mans wird er wieder auf dem Motorrad sitzen.

Das Training für das letztjährige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka wurde von einem schweren Unfall überschattet. Der Brite Gino Rea kam mit seinem Motorrad bei der Einfahrt zur Schikane vor Start und Ziel zu Sturz. Neben einem Schädel-Hirn-Trauma brach er sich zwei Knochen im Nacken, das linke Schlüsselbein und eine Rippe, außerdem erlitt er Lungenprellungen. Später kam auch noch eine Lungenentzündung dazu. Es wurde befürchtet, dass er – falls er überlebt – für den Rest seines Lebens auf den Rollstuhl angewiesen sein würde.

Sieben Monate nach jenem schrecklichen Tag im August befindet sich der 33-jährige Rea nach einer intensiven Rehabilitationsphase nicht nur auf dem Weg der Besserung, er hat auch eine Rückkehr in den Rennsport fest im Blick. Vor dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans wird er auf dem Circuit Bugatti eine emotionsgeladene Ehrenrunde drehen.

So sieht der Fahrer im Weltmeisterteam F.C.C. TSR Honda France seine unglaubliche Genesung.

Gino, wie geht es Ihnen heute?

Ich bin gerade mit meiner Frau Isabella in Spanien und setze mein Training und meine Reha fort. Es geht mir gut und ich fühle mich jeden Tag besser.

Wie weit sind Sie mit Ihrer Genesung?

Am Anfang waren alle sehr besorgt, weil man nie weiß, welche Langzeitfolgen eine Hirnverletzung haben kann. Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich mich soweit erholt habe, wie ich heute bin. Mein Training läuft wirklich gut, meine Fitness wird jeden Tag besser. Ich brauche noch Zeit, aber es geht in die richtige Richtung.

Können Sie einen typischen Tag beschreiben?

Mein Tag beginnt in der Regel mit leichtem Training oder Yoga am Morgen. Um die Mittagszeit folgt dann meine Haupttrainingseinheit des Tages. An manchen Tagen steht stattdessen Reha auf dem Programm, was Teil des Genesungsprozesses ist. Wir haben einen Ernährungsberater beauftragt, einen Ernährungsplan für mich zu erstellen, der im Grunde dem ähnelt, was ich bereits mache, da ich mich im Allgemeinen immer gesund ernährt habe. Gelegentlich esse ich einen Snack, aber das ist normalerweise etwas Selbstgemachtes, also ist es ziemlich gut. Meine Ernährung besteht aus Obst und Gemüse und dem üblichen Fleisch.

Zu sagen, dass die letzten sieben Monate für Sie und Ihre Familie extrem hart gewesen sein müssen, wäre eine Untertreibung. Wie schwer war es?

Ja, die letzten sieben Monate waren extrem hart für mich und die Menschen um mich herum. Sie tun mir besonders leid, weil sie so schwierige Zeiten mit mir durchmachen mussten. Vor allem meine Frau Isabella hat mich unglaublich unterstützt. Ohne sie wäre ich nicht so stark, wie ich heute bin. Und ein großes Dankeschön an meine Familie, die immer an meiner Seite war. Ich muss auch meinem Manager Terry Rymer für all seine Unterstützung danken.

Der Welle der Unterstützung, guten Wünschen und Spenden war immens - was bedeutet das für Sie?

Das bedeutet mir alles! Die Unterstützung war unglaublich, ich weiß jeden einzelnen Kommentar von allen zu schätzen. Auch die Spenden waren unglaublich, das ist auch der Grund, warum ich in der Lage war, so viele Reha-Maßnahmen zu absolvieren und eine so schnelle Besserung zu erfahren, also bin ich jedem einzelnen von euch, der dazu beigetragen hat, für immer dankbar. Wir planen, die GoFundMe-Seite Ende des Monats zu schließen.

Welche Botschaft haben Sie für Ihre Fans und die Motorradrennsportcommunity?

Meine wichtigste Botschaft ist ein Dankeschön an jeden einzelnen, der mich unterstützt hat. Das bleibt wirklich nicht unbemerkt. Das gilt für jeden einzelnen Fan, der mich kontaktiert hat und für meine Rennfahrerkollegen, die mich unterstützt haben.

Ihre Teamkollegen verweisen immer wieder auf die wichtige Rolle, die Sie beim Gewinn des WM-Titels 2022 für F.C.C. TSR Honda France erbracht haben. Welche Befriedigung bringt das?

Es bringt die Genugtuung, gemeinsam Weltmeister geworden zu sein. Ich weiß ihre Hilfe wirklich zu schätzen und habe es genossen, mit ihnen Teamkollegen zu sein. Wir hatten einige großartige Zeiten zusammen, die dazu führten, dass wir Weltmeister wurden.