Suzuka, Qualifying 1: HRC und YART fast gleichauf

Während Honda-Ass Tetsuta Nagashima beim Suzuka 8h im ersten Qualifying für die schnellste Zeit sorgte und das HRC-Werksteam damit an die Spitze brachte, beeindruckte das permanente EWC-Team YART auf Platz 2.

Die Ermittlung der Startaufstellung für das Acht-Stunden-Rennen am Sonntag ist ein mehrstufiges Verfahren. Zuerst werden zwei Qualifyings mit je drei Sessions für die Fahrer der blauen, gelben und roten Gruppe gefahren. Die Zeiten der beiden besten Fahrer eines Teams sorgen für die Qualifying-Rangfolge. Über die vorderen zehn Plätze wird separat entschieden. Im spannenden Top-10-Trail treten zwei Fahrer für jedes Team an. Durch Addition der Zeiten wird die Pole-Position und die weiteren neun Positionen ermittelt.

Am Freitagnachmittag um 14:45 Uhr Ortszeit wurden das Qualifying 1 durchgeführt. Den Anfang machte die blaue Gruppe. Am Ende der 20-minütigen Session stand die Werks-Honda vom Team HRC auf Platz 1. Der ehemalige Moto2-Pilot Tetsuta Nagashima setzte mit 2:05,722 Minuten die Bestmarke. Der Suzuka-Spezialist fuhr fast 0,8 sec schneller als Ryuichi Kiyonari vom Honda-Team Toho Racing auf Platz 2.

Die Session der gelben Gruppe wurde zweimal durch rote Flaggen unterbrochen; in einen Zwischenfall war das Weltmeisterteam F.C.C. TSR Honda verwickelt. Die schnellste Zeit dieser Gruppe fuhr Marvin Fritz vom Yamaha Austria Racing Team in 2:07,084 min, dicht gefolgt von HRC-Pilot Takumi Takahashi.

In der roten Gruppe war die Reihenfolge dieselbe, als YART-Pilot Karel Hanika in 2:06,009 min beeindruckte und Xavier Vierge für HRC in 2:06,121 min nur unwesentlich langsamer war. Auch diese Session war von mehreren Stürzen und Unterbrechungen beeinträchtigt.

Die famosen Rundenzeiten von Nagashima und Vierge sorgten damit letztlich dafür, dass die Honda Racing Corporation den ersten Schlagabtausch knapp vor Yamaha für sich entscheiden konnte.

Zur Einschätzung die Zeiten der deutschsprachigen Piloten:

Marvin Fritz (Yamaha), gelb, 2:07,084 min

Markus Reiterberger (BMW), blau, 2:07,565

Marcel Schrötter (Suzuki), rot, 2:07,859

Florian Alt (Honda), blau, 2:10,505

Daniel Rubin (Yamaha), rot, 2:13,345