HRC: Tetsuta Nagashima statt Iker Lecuona in Suzuka

Tetsuta Nagashima wird neben Takumi Takahashi und Xavi Vierge für HRC das 8h-Rennen in Suzuka bestreiten. Der ursprünglich vorgesehene Iker Lecuona wurde von Honda für den MotoGP British Grand Prix abkommandiert.

Vor einigen Wochen wurde von der Honda Racing Corporation das Fahrer-Trio für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka präsentiert. Die beiden Spanier Iker Lecuona, Xavi Vierge und der Japaner Takumi Takahashi sollten am ersten August-Wochenende beim für die japanischen Motorradwerke so wichtigen Langstreckenbewerb für einen weiteren Sieg sorgen.

Seither hat sich aber einiges geändert. Weil sich LCR-Stammpilot Alex Rins schwer verletzt hat und für das neunte Saisonmeeting in Silverstone ausfällt, wird Lecuona eine weitere Chance in der MotoGP bekommen. Der spanische Superbike-WM-Pilot war dieses Jahr bereits in Jerez und Assen für Marc Márquez bzw. Joan Mir Ersatzmann im Repsol Honda Team.

Wie Honda nun bestätigte, wird in Suzuka der Japaner Tatsuta Nagashima, der dieses Jahr wegen einer Fußverletzung noch kein Rennen bestritten hat, statt Lecuona eingesetzt. Bereits Anfang Juli war der 31-jährige Familienvater bei den Testfahrten dabei. Mit der Bestzeit zeigte er, dass er wieder vollständig genesen ist und von seiner Schnelligkeit nichts eingebüßt hat.

«Für mich bestand der Hauptzweck des Tests darin, meine körperliche Verfassung zu überprüfen. Ich fuhr viele Runden am Stück und die schnellste Zeit – ich konnte also alles tun, was von einem Fahrer erwartet werden», sagte der Japaner, der 2020 im Team Red Bull KTM Ajo den Moto2-WM-Auftakt in Katar gewinnen konnte, nach den Testfahrten.

«Das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka ist das einzige Rennen, an dem ich in diesem Jahr teilnehmen kann. Ich fühle mich geehrte, dass ich statt Iker fahren darf, deshalb möchte ich mich bei Honda und HRC dafür bedanken, dass sie mir diese Gelegenheit geben. Ich hoffe, dass ich wie im letzten Jahr einen soliden Beitrag leisten und das Rennen gewinnen kann.»