Weltmeister F.C.C TSR Honda: Mackenzie ersetzt Hook

Kurzfristig benötigte Endurance-Weltmeister F.C.C. TSR Honda für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka einen Ersatz für Josh Hook. Mit Tarran Mackenzie wurde ein starker Ersatz gefunden.

F.C.C. TSR Honda muss kurzfristig auf Stammfahrer Josh Hook verzichten, der sich bei einem Trainingssturz eine komplexe Schulterverletzung zugezogen hatte. Zwar könnten die Teamkollegen Mike Di Meglio und Alan Techer auch zu zweit das prestigeträchtige Rennen bestreiten, aber dieses Risiko mochte Teamchef Masakazu Fujii nicht eingehen und verpflichtete als Ersatz Tarran Mackenzie.

Der Engländer hatte am Sonntag sensationell beim Meeting der Supersport-WM 2023 in Most das zweite Rennen gewonnen. Es war der erste Honda-Sieg seit Losail 2016, außerdem ist die CBR600RR nicht auf dem Niveau der besten Bikes. Den Sieg möglich machte Regen und die Fahrkünste des 27-Jährigen.

Kaum in Japan angekommen, stand für Mackenzie beim inoffiziellen Test am Mittwoch das Debüt auf der CBR1000RR-R im Trimm der Endurance-WM auf dem Programm. «Der erste Tag war eine ausgesprochen gute Erfahrung und hat viel Spaß gemacht», sagte der 27-Jährige. «Dass ich als Ersatzfahrer antrete, kam ziemlich überraschend. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass einmal in Suzuka fahren würde, deshalb bin ich sehr glücklich. Ich habe es wirklich genossen, dieses Motorrad zu fahren, und meine beiden Teamkollegen waren sehr freundlich und hilfsbereit.»

In 2:08,446 min büßte Mackenzie lediglich 0,2 sec auf seine Teamkollegen ein.