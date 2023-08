Suzuka, FP: Honda dominiert, BMW in Top-10

Team HRC befindet sich in Bestform

Mit dem ersten Training hat das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka offiziell begonnen. Angeführt von HRC dominierte Honda mit sechs Teams in den Top-10.

Am Freitagmorgen fand die letzte Testsession statt, in der Marvin Fritz von Yamaha Austria Racing Team (YART) in 2:06,424 min für die bisher schnellste Rundenzeit sorgte. Mit dem zweistündigen Freien Training um 11:20 Uhr Ortszeit hat das prestigeträchtige Endurance-Rennen auf dem Suzuka Circuit begonnen.

Dieses Mal markierte Vorjahressieger Tetsuta Nagashima vom Werksteam der Honda Racing Corporation (HRC) in 2:06,456 min die Bestzeit. Innerhalb einer Sekunde zum Siegerteam des vergangenen Jahres blieben mit Toho Racing, SDG Racing und F.C.C. TSR drei weitere Honda-Teams. Auf Platz 10 befindet sich sogar ein sechstes Team des Motorrad-Giganten. Diese Dominanz ist jedoch nicht überraschend, weil die CBR1000RR-R nominell am häufigsten eingesetzt wird.

YART beendete das Training auf Platz 4. Mit ATJ Racing komplettiert ein viertes Honda-Team die Top-5.



Auf Platz 7 folgt das Suzuki-Team S-Pulse Dream Racing, für das Marcel Schrötter fährt. Unmittelbar dahinter platzierte sich mit AutoRace Ube Racing eine zweite GSX-R.

BMW Motorrad Endurance mit Aushängeschild Markus Reiterberger büßte als Neunter 1,7 sec ein. Das Werksteam der Bayern verwendet Reifen von Dunlop und ist somit bestes Nicht-Bridgestone-Team.



Das beste Kawasaki-Team Webike Trickstar reihte sich mit fast 2 sec Rückstand auf Platz 15 ein.