Suzuka-Testtag: Yamaha vor Honda, Suzuki und BMW 03.08.2023 - 06:41 Von Kay Hettich

© FIM EWC Yamaha Austria Racing Team gehört definitiv zu den Favoriten

Offiziell beginnt das 8h Suzuka am Freitag, doch am Mittwoch stand ein inoffizieller Testtag an. Das Yamaha-Team YART markierte die schnellste Zeit, aber auch Honda, Suzuki und BMW setzten sich in Szene.