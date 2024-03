Überraschung: Michael Dunlop (35) fährt Endurance-WM

Schon einmal war Michael Dunlop Teil einer Mannschaft in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Für die unmittelbar bevorstehenden Saison hat der 25-fache Tourist-Trophy-Sieger beim Team TRT27 unterschrieben.

Die vielfachen Tourist-Trophy-Sieger John McGuinness, Steve Plater oder Peter Hickman können auf zahlreiche Einsätze in der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückblicken. Auch Michael Dunlop war schon einmal Teil des Teams «Honda TT Legends». Nicht nur den Straßenrennen, auch in der Endurance-WM wird man heuer die Fahrkünste des Nordiren bestaunen können.

Mit 25 Siegen liegt Dunlop nur noch einen Triumph hinter dem sagenhaften Joey Dunlop, der es auf bei der Tourist Trophy auf 26 Siege gebracht hat. Diesen Juni könnte er also seinen berühmten Onkel an der Spitze der ewigen Bestenliste ablösen. Bevor es aber dazu kommen kann, steht das 24-Stunden-Rennen in Le Mans auf seiner «To-Do-Liste».

Der 35-jährige Fahrer aus dem kleinen Städtchen Ballymoney wird Mitte April beim legendären Langstrecken-Bewerb für das Team TRT27 in der seriennahen Superstock-Klasse an den Start gehen. Dunlop wird sich dabei mit seinen britischen Teamkollegen Ben Luxton, Tom Oliver und Tom Ward den Lenker einer Honda CBR1000RR teilen.

«Wir haben die Ehre, eine absolute TT-Legende bei uns zu haben», freut sich TRT27-Teamboss Eric Tanésie über die Verpflichtung von Dunlop, der die Aufmerksamkeit der Medien auf seine Equipe lenken wird. «Er ist bereits für das Honda-TT-Legenden-Team in der Endurance-WM gefahren und hat große Ambitionen, beim 24-Stunde-Rennen in Le Mans erfolgreich zu sein.»