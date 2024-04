24h-Le-Mans-Vortest: Honda Viltaïs vor YART Yamaha

Nicht der Titelverteidiger YART Yamaha, der Serien-Weltmeister Yoshimura SERT oder die früheren Sieger F.C.C. TSR Honda France, sondern Honda Viltaïs Racing markierten beim Le-Mans-Vortest die Bestzeit.

42 der 47 genannten Teams für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, das am 20. April gestartet wird und seit Jahren den Auftakt der Endurance-Weltmeisterschaft bildet, nahmen die Gelegenheit wahr, sich beim obligatorischen Vortest für den Langstreckenklassiker vorzubereiten. Das Ergebnis brachte eine kleine Überraschung.

Nicht der Titelverteidiger Yamalube YART Yamaha EWC Official Team, der Serien-Weltmeister Yoshimura SERT Motul oder die früheren Le-Mans-Sieger F.C.C. TSR Honda France, sondern das Außenseiterteam Honda Viltaïs Racing stand am Ende ganz oben in der Zeitentabelle. Das Trio Florian Alt, Steven Odendaal und Leandro Mercado markierte mit 1:35,679 Minuten die Bestzeit.

An der zweiten Stelle wurden Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolò Canepa (YART Yamaha) notiert. Sie verloren auf dem 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti beinahe eine halbe Sekunde auf die Trainingsschnellsten. Mit weiteren zwei Zehntelsekunden Rückstand folgt BMW Motorrad World Endurance mit Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Ilya Mikhalchik.

Tecmas MRP BMW Racing (Kenny Foray, Jan Bühn, Loic Arbel) war das schnellste der Dunlop-ausgerüsteten Superstock-Teams. Der Klassensieger des letzten Jahres fuhr eine Bestzeit von 1:37,324 Minuten. National Motos Honda mit Sébastien und Valentin Suchet sowie Guillaume Raymond wurde Zweiter (1:37,977 Minuten), gefolgt von TRT27 AZ Moto mit 1:38,071.

Beide Pre-Test-Tage wurden durch das Wetter beeinträchtigt. Am Dienstag und Mittwochmorgen herrschten nach Regenfällen nasse oder feuchte Bedingungen. Die Langstrecken-Teams werden in wenigen Wochen nach Le Mans zurückkehren, beginnend mit dem Privattest am 16. April. Dann wird man sehen, wie aussagekräftig die Zeiten vom Vortest sind.

Vortest-Zeiten

1. Honda Viltaïs Racing, 1:35,679 Minuten. 2. YART Yamaha, 1:36,157. 3. BMW Motorrad World Endurance, 1:36,371. 4. KM99, 1:36,448. 5. Yoshimura SERT Motul, 1:36,534. 6. F.C.C. TSR Honda France, 1:36,636. 7. Kawasaki Webike Trickstar, 1:37,293. 8. Tati Team Beringer, 1:37,294. 9. Tecmas MRP BMW, 1:37,324. 10. National Motos, 1:37,977. Ferner: 12. Bolliger Team Switzerland, 1:38,555. 19. Motobox Kremer, 1:39,038.