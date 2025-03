Suzuka 8 Hours: Rückkehr von Yamaha mit Werksteam 20.03.2025 - 11:29 Von Helmut Ohner

© Yamaha Das Design der Yamaha-Werksmannschaft für das 8h-Rennen in Suzuka

Nach drei Siegen von HRC Honda beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka wird Yamaha dieses Jahr wieder ein Werksteam in diese für japanisch Motoradhersteller so wichtige Veranstaltung schicken.