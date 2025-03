Aviobike bringt Ducati Panigale in die Endurance-WM

In der Superbike-WM sorgt Ducati mit der Panigale für Siege am laufenden Band. Das italienische Team Aviobike WRS möchte mit diesem Modell auch in der Langstrecken-WM für das eine oder andere Highlight sorgen.

Dank der Zusammenarbeit zwischen der italienischen Firma WRS, die sich auf die Herstellung und Vermarktung von Hochleistungskomponenten spezialisiert hat, und dem Team Aviobike, das seit Jahren in der Langstrecken-Weltmeisterschaft aktiv ist, wird die neueste Version der Ducati Panigale V4 zum ersten Mal in der Endurance-WM (EWC) zu sehen sin. Die Mannschaft rund um Teamchef Giovanni Baggi wird als «Aviobike WRS Team» auftreten.

Mit Aviobike, WRS und Ducati haben sich drei italienische Unternehmen aus der Welt des Motorsports zusammengeschlossen. Sie bilden eine strategische Partnerschaft, die das neueste Superbike aus Borgo Panigale auf die internationalen Rennstrecken bringen wird. Das Team wird die einzige Ducati Panigale V4 des Jahrgangs 2025 auf der EWC-Startliste sein.

WRS, ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Motorrad-Windschutzscheiben, wird technische Unterstützung und strategische Partnerschaften anbieten, um das neue Motorrad optimal für die speziellen Herausforderungen eines Langstreckenrennens vorzubereiten, während Aviobike mit seiner langjährigen Erfahrung in der Endurance-Weltmeisterschaft das Teammanagement und die Rennstrategien übernehmen wird.

Luca Bernardi, ein 25-Jähriger aus San Marino, der bereits 2024 im Team von Aviobike war, Matteo Ferrari, ein 28-Jähriger aus Rimini und Gewinner des Moto E World Cups 2019, Akito Haga, der älteste Sohn der Superbike-Legende Noriyuki Haga, und Alberto Butti, ein italienischer Fahrer, der in den letzten Saisons in der italienischen Superbike-Klasse gefahren ist, werden die Maschine in der seriennahen Superstock-Kategorie steuern.

«Wir werden die ersten und vorerst einzigen sein, die die neue Ducati V4 in dieser Meisterschaft einsetzen, ein Motorrad, das den Höhepunkt der technologischen Entwicklung des Herstellers aus Borgo Panigale darstellt», erklärt Nicolas Zavoli, CEO von WRS. «Dieses Projekt reizt mich besonders. Es ist eine neue Herausforderung, die perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie passt: Made in Italy, Leistung und Zuverlässigkeit, drei Begriffe, die WRS auszeichnen.»

«Nachdem ich Giovanni kennengelernt und viele Anekdoten aus den Jahren in der EWC gehört hatte, wurde mir klar, dass sie alle verrückt sind, also dachte ich mir: Da müssen wir dabei sein! Ich möchte Ducati Corse für ihre Unterstützung danken, wir werden uns bemühen, ihnen unvergessliche Momente zu bescheren. Ich kann es kaum erwarten, in Le Mans vor Hunderttausenden von Zuschauern zu stehen. Mit einem leistungsstarken Motorrad, talentierten Fahrern und einem Team aus leidenschaftlichen Menschen werden wir von Anfang an konkurrenzfähig sein.»

«Trotz der vielen Jahre, die ich zuerst als Fahrer und dann als Teammanager im Rennsport verbracht habe, fühle ich dank dieses neuen Projekts immer noch Schmetterlinge im Bauch», kann der Teamchef seine Begeisterung nicht verbergen. «Diese Saison wird ein neues Kapitel in meiner großen Leidenschaft für den Rennsport einläuten. Aviobike wird mit der Unterstützung von WRS die neue Ducati V4 in der Superstock-Klasse einsetzen, eine Meisterschaft, die mir große Freude bereitet.»

«Dank meiner langjährigen Erfahrung denke ich, dass ich den Leuten, die das Projekt mit mir durchführen, meine Begeisterung für diese Art des Motoradsports vermittelt habe. Endlose Rennen, Engagement und Beharrlichkeit machen diese Meisterschaft zu etwas Einzigartigem. Ich bin sicher, dass das Team, das zwischen Aviobike, WRS, den hochrangigen technischen Partnern und unseren Fahrern gebildet wird, uns viel Freude bereiten wird.»

Kalender Endurance-WM 2025

17. – 20.04. Le Mans, Frankreich (24 Stunden)

06. – 07.06. Spa-Francorchamps, Belgien (8 Stunden)

01. – 03.08. Suzuka, Japan (8 Stunden)

18. – 21.09. Bol d’Or, Frankreich (24 Stunden)