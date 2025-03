24 Stunden Le Mans: Teilnehmerliste veröffentlicht

Mitte April geht die vier Läufe umfassende Endurance-Weltmeisterschaft in die neue Saison. 53 Teams haben sich für den Langstreckenklassiker auf dem Circuit Bugatti in Le Mans eingeschrieben.

Es ist seit Jahren eine gute Tradition, dass die Langstrecken-Weltmeisterschaft mit dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans eingeläutet wird. Heuer findet der Langstreckenklassiker vom 17. bis 20. April statt. Mit Yoshimura SERT Motul konnten sich im Vorjahr die späteren Weltmeister durchsetzen. An der zweiten Stelle landete BMW Motorrad World Endurance vor YART Yamaha. In der seriennahen Stocksport-Klasse hatte die Equipe National Motos vor Chromeburner RAC41 Honda und dem Junior Team LMS Suzuki die Nase vorne.

Für dieses Jahr hat der veranstaltende Automobile Club de l'Ouest die Nennung von 53 Teams angenommen, das sind um fünf mehr als 2024. Die steigende Anzahl an Bewerbungen unterstreicht, dass die Popularität dieser seit 1978 Traditionsveranstaltung wieder im Steigen begriffen ist.

Zu den Bewerbern gehören 18 Mannschaften der sogenannten Formula EWC, darunter mit YART Yamaha, BMW Motorrad World Endurance sowie ERC BMW Endurance drei Teams aus dem deutschsprachigen Raum, die zum engsten Favoritenkreis zu zählen sind. Dazu kommen 31 Superstock-Teams und drei Teilnehmer an der neu geschaffenen Endurance World Trophy, einer neuen Einstiegskategorie für Serienmotorräder. Außerdem gibt es mit Metiss einen Teilnehmer in der Experimental-Klasse.

FIM ENDURANCE WORLD CHAMPIONSHIP (FORMULA EWC)

1 Yoshimura SERT Motul / Suzuki

4 Tati Team AVA6 Racing / Honda

5 F.C.C. TSR Honda France / Honda

6 ERC BMW Endurance Team / BMW

7 Yamalube YART Yamaha EWC Official Team / Yamaha

8 Team Bolliger Switzerland / Kawasaki

11 Kawasaki Webike Trickstar / Kawasaki

14 Maco Racing / Yamaha

24 Maxxess by BMRT3D Pirelli Motul / Kawasaki

37 BMW Motorrad World Endurance Team / BMW

53 Mana-Au Competition / Honda

65 Motobox Kremer Racing powered by 321 / Yamaha

77 Wójcik Racing Team EWC / Honda

90 Team LRP Poland / BMW

96 Team Moto Ain / Yamaha

98 PMS 99 Yam Service / Yamaha

99 ELF Marc VDS Racing Team/KM99 / Yamaha

116 Kingtyre Fullgas Racing Team / Kawasaki



FIM ENDURANCE WORLD CUP (SUPERSTOCK)

2 T2C Racing / BMW

10 Infini Team FLAM Racing / Yamaha

15 Aprilia Le Mans 2 Roues / Aprilia

18 Team18 Pompiers Igol CMS Motostore / Yamaha

22 Team 202 / Yamaha

25 Team Étoile / BMW

27 TRT27 AZ Moto / Honda

33 Team 33 Louit April Moto / Kawasaki

34 JMA Racing Action Bike / Suzuki

35 TMC 35-PMO / Yamaha

36 3ART Best of Bike / Yamaha

41 Dafy-RAC 41-Honda / Honda

43 BGR Czech Team by Maco / Yamaha

44 Honda No Limits / Honda

49 Revo-M2 / Aprilia

55 National Motos Honda FMA / Honda

56 Team Players / Kawasaki

72 Junior Team Le Mans Sud Suzuki / Suzuki

82 Uniserv Moto82 / Kawasaki

85 Team Racing 85 by A2M2 / Kawasaki

86 Pitlane Endurance / Yamaha

89 Breizh Motorsport / Yamaha

95 X-Trem Racing / Suzuki

111 Aviobike WRS / Ducati

119 Slider Endurance / Honda

135 CAM Racing Team / Honda

153 TPC by Moteur Actif / Yamaha

182 Team Etone Racing / Yamaha

212 WERC Motors Events / Suzuki

241 AG Racing Team / Honda

713 Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle / BMW



FIM ENDURANCE WORLD TROPHY (PRODUCTION)

42 Green Team 42 Lycée St Claire / Kawasaki

199 Artec / Kawasaki

222 Team Super Moto Racing / Yamaha