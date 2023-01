Neu: Metzeler MCE 6 Days Extreme Extra Soft

Mit der Version «Extra Soft» des MCE 6 Days Extreme bietet Metzeler einen Hinterreifen spezifisch für den Einsatz in Extrem Enduro Wettbewerben. Gummimischung und Profilgestaltung sind neu.

Erkennbar ist der Extra Soft an drei weissen Streifen auf der Lauffläche und an einer neuen Anordnung der Profilstollen. Es gibt ihn ausschliesslich in der Dimension 140/80-18. Vor allem die extrem haftstarke, weiche Gummimischung erhöht den Grip, geht aber zu Lasten der Lebensdauer, weshalb Metzeler den Extra Soft spezifisch für eintägige Rennen und spezielle Rennen wie etwa Indoor-Veranstaltungen mit künstlichen Hindernissen empfielt.

Die weiche Gummimischung garantiert Traktion auch bei Nässe und tiefen Temperaturen. Die weiche Karkasse und die neue Gummimischung sollen den harten Schlägen und der konstanten Deformation, welche ein Hinterreifen bei diesen extremen Einsätzen ausgesetzt sind, ohne Beschädigung wegstecken. Trotz der haftstarken Laufflächenmischung soll sich der Verschleiss innerhalb der vorgesehenen Einsatzdauer in Grenzen halten.

Damit sind die Enduroreifen von Metzeler nun in drei Gummimischungen für den Vorderreifen und in fünf Gummimischungen für den Hinterreifen erhältlich.