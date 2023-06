Red Bull Erzberg Rodeo: Schlagabtausch der Werksteams

Das Erzberg-Rodeo wird 2023 zum Kampf der besten Enduro-Asse – für die Motorrad-Werke ist der Sieg beim Extrem-Enduro in der Steiermark ein wichtiger Faktor. Auch zwei deutschsprachige Asse wollen ganz vorne mitfighten.

Der Countdown für das Erzberg Rodeo läuft in der letzten Phase. Am 10. Juni werden auf dem Erzberg in der Steiermark beim Hair Scramble die Startpositionen ausgefahren. Am 11. Juni folgt dann das berüchtigte Hauptrennen – das Red Bull-Erzberg Rodeo.

Der TV-Sender ServusTV überträgt am Rennsonntag ab 11.45 Uhr live. Heinz Kinigadner fungiert als Experte und liefert Interviews. Auch ein englischer Live-Stream wird verfügbar sein.

Im Red Bull-KTM-Factory-Team startet Hard-Enduro-Weltmeister Manuel Lettenbichler. Der 25-jährige Bayer zählt zu den komplettesten Fahrern im Feld. Unterstützung im Team bekommt «Letti» von seinen Teamkollegen Trystan Hart (26) und den US-Boy Kailub Russell (33). KTM lässt auch noch den 20-jährigen Supertalent Will Riordan aus Australien Erzberg-Erfahrung sammeln.

Das Husqvarna-Werksteam bietet am Erzberg mit Billy Bolt (25) einen weiteren Top-Favoriten auf. Der Brite kommt als Super-Enduro-Weltmeister an den Erzberg und hat die Hard-Enduro-WM 2022 für sich entschieden. Die US-Boys Colton Haaker und Youngster Ryder LeBlond komplettieren die Aufstellung.

Die GASGAS-Factory-Truppe bringt mit Publikumsliebling Taddy Blazusiak eine echte Ikone an den Start. Der Pole ist sechsfacher Enduro-Weltmeister. Mit dem Salzburger Michi Walkner (25) hat ein weiterer deutschsprachiger Fahrer hohe Ambitionen. Der Ausnahmekönner hat im Vorfeld oft mit Dakar-Star Matthias Walkner und Ski-Ikone Marcel Hirscher trainiert. Michi Walkner feierte 2022 seine erste Zielankunft auf dem Berg der Leiden.

Stark besetzt präsentiert sich auch das Sherco-Werksteam mit dem Spanier Mario Roman und dem Südafrikaner Wade Young – beide zählen zum erweiterten Favoritenkreis. Die beiden US-Amerikaner Cody Webb (35) und Youngster Cooper Abbott (25) verstärken die Truppe.

Bei Beta steht der ehemalige KTM-Star Jonny Walker unter Vertrag. Der Brite ist dreifacher Erzberg-Rodeo-Sieger und könnte durchaus ein Wort um die Vergabe der Podiumsplätze mitreden. Das Rieju-Factory-Team bringt Routinier Alfredo Gomez an den Erzberg – auch er konnte den Berg bereits zweimal als Sieger bezwingen.

Erfolgreichster Privatfahrer ist Graham Jarvis, der 2023 nochmals der Herausforderung stellen will. Der 48-jährige Brite tritt mit seiner Husqvarna an – hat fünf Siege zu Buche stehen. Jarvis hat die WM-Saison 2022 auf Platz 3 beendet.