SuperEnduro-WM: Elektro-Motorräder zugelassen!

Am Vorsaisonrennen in Newcastle gleich vom Start weg vorne dabei: Taddy Blazusiak (42) auf Stark Varg

Mit der Veröffentlichung des Kalenders hat der Motorrrad-Weltverband FIM bekannt gegeben, dass in der SuperEnduro-WM ab sofort auf Elektro-Motorräder zugelassen sind.

Die SuperEnduro-WM, die man auch als Indoor-WM bezeichnen könnte, umfasst über den kommenden Winter 2024/25 sieben Rennen, allesamt auf dem europäischen Kontinent. Die deutsche WM-Runde findet am 4. Januar in Riesa statt.

Neu sind in der Prestige Klasse der SuperEnduro-WM, der höchsten Klasse, Elektro-Motorräder zugelassen. Nach dem Vorsaisonrennen in Newcastle/GB, wo der Pole Taddy Blazusiak bei einem mittelprächtig besetzten Fahrerfeld in allen drei Rennen den zweiten Rang belegte, wissen wir zumindest, dass man mit einer Stark Varg (mit Elektromotor) einen Indoor-Enduro-Parcours in sehr ansprechendem Speed bewältigen kann.

Elektro-Motorräder stellen spezifische Sicherheitsanforderungen an einen Veranstalter. Die FIM hat solche Standards ausgearbeitet und Regularien verfasst, welche die Sicherheit von Fahrern, Streckenpersonal und Publikum gewährleisten sollen.

Ebenso wird es neu im Rahmen dieser WM eine Jugend-Klasse geben, den SuperEnduro Weltcup, in der Fahrer von 14 bis 18 Jahren mit 125er Motorrädern antreten.

SuperEnduro-WM Termine 2024/25

14. Dezember – Gliwice/PL

4. Januar - Riesa/D

18. Januar - Cluj-Napoca/RO

1. Februar - Lodz/PL

8. Februar - Budapest/H

1. März – Newcastle/GB

8. März - Liévin/F