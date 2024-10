Der Kalender für die Hard-Enduro-WM 2025

Der vorläufige Kalender der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft 2025 sieht acht Rennen vor. Der Schlusspunkt wird mit dem bei Fahrern und Fans äußerst beliebten GetzenRodeo in Deutschland gesetzt.

Eines vorweg: Keines der acht für die Saison 2025 angekündigten Rennen ist unbekannt, sie waren alle in der Vergangenheit bereits Teil des Hard-Enduro-WM-Kalenders und somit wissen zumindest die Top-Fahrer, worauf sie sich einstellen müssen.

Mit dem Valleys Hard Enduro in Wales am 10. und 11. Mai wird die Saison wie bereits in diesem Jahr eröffnet. Wir dürfen gespannt sein, ob die an einigen Stellen im Fahrerlager geäußerte Kritik an dem Rennen 2025 berücksichtigt und insbesondere das Hauptrennen anspruchsvoller gestaltet werden wird.

Weiter geht es Ende Mai zum legendären Red Bull Erzbergrodeo nach Österreich. Das nach wie vor prestigeträchtigste Rennen mit den meisten Besuchern wird 2025 zum 29. Mal stattfinden.

Die sehr beliebte Xross Hard Enduro Rally wird Mitte Juni einmal mehr in die Berge Serbiens führen. Mit dem Rallye Modus stimmt man sich in Serbien wiederum auf die im Juli folgenden Red Bull Romaniacs in Rumänien ein, die das Format der mehrtägigen GPS-Navigationsrallye seit 21 Jahren kultiviert und laut Weltmeister Manuel Lettenbichler das härteste Rennen im Kalender ist.

Anfang September macht der Tross in Nordamerika halt und reist zur fünften Runde zu den Red Bull Outliers nach Kanada. Das Gelände in den Badlands ist weitläufig und wüstenähnlich und steht in starkem Kontrast zu den vorherigen Rennen in Serbien und Rumänien. Als kurzes Cross-Country-Rennen über mehrere Runden wird es insbesondere von den Sprintern bevorzugt.

Mit dem Abestone in Italien kehrt man noch im September wieder nach Europa zurück, um in der malerischen Bergregion direkt an der Grenze zwischen der Toskana und der Emilia Romagna die sechste Runde der WM zu absolvieren. Nachdem es in der Vergangenheit Probleme mit den Genehmigungen gab, hofft das Fahrerlager darauf, die gleichsam anspruchsvollen wie wunderschönen Tracks wieder zu meistern.

Mit dem Sea to Sky wird im Oktober dann wieder das Rennen in Kemer an der türkischen Riviera stattfinden, von dem die Legende Graham Jarvis schon bei einer der ersten Ausgaben in 2010 sagte: «It’s not the most difficult race, but it’s definitely the most enjoyable!» Am letzten von drei Renntagen wird am Strand gestartet, um auf der folgenden Strecke mit zunehmenden Höhenmetern bis zum Gipfel auf 2.356 m ebenso steigende Schwierigkeitsgrade zu bewältigen. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass der genaue Termin des Sea to Sky in 2025 offensichtlich noch nicht feststeht und der WM-Kalender für das kommende Jahr nur in diesem Punkt noch vorläufig ist.

Den Schlusspunkt setzt wiederum das alle zwei Jahre stattfindende GetzenRodeo in Deutschland. Billy Bolt sprach vor zwei Jahren bereits davon, dass sich der Hard-Enduro-Sport in der Weiterentwicklung am Konzept des GetzenRodeo ausrichten sollte. Das Team in Drebach bietet eine Strecke, die sportlich und technisch den höchsten Ansprüchen gerecht wird und die Zuschauer sehr dicht ans Geschehen holt. Es werden auch im kommenden Jahr wieder fünfstellige Zuschauerzahlen und eine herausragende Stimmung erwartet.

Im Jahr 2025 wird die Hard-Enduro-Junioren-Weltmeisterschaft fünf Runden umfassen: Valleys Hard Enduro, Red Bull Erzbergrodeo, Xross Hard Enduro Rally, Red Bull Romaniacs und Abestone.

Winfried Kerschhaggl, Manager FIM-Hard-Enduro-Weltmeisterschaft: «Wir sind stolz auf den Zeitplan, den wir für die FIM HEWC-Saison 2025 aufgestellt haben. Es handelt sich um eine sehr gut etablierte Auswahl von Rennen, die Hard-Enduro-Fahrer und Fans aus aller Welt begeistern werden. Mit der Mischung aus verschiedenen Formaten gibt es für jeden ein Rennen, bei dem er seine Stärken ausspielen kann. Wir freuen uns auch sehr über die Erweiterung auf acht Termine. Wir freuen uns nun darauf, das Jahr 2024 in der Türkei und in Spanien erfolgreich abzuschließen, bevor wir uns intensiv auf das Jahr 2025 vorbereiten.»

Vorläufiger Kalender der FIM-Hard-Enduro-Weltmeisterschaft 2025:

Rennen 1: Valleys Hard Enduro, Vereinigtes Königreich (Wales), 10. und 11. Mai

Rennen 2: Red Bull Erzbergrodeo, Österreich, 29. Mai bis 1. Juni

Rennen 3: Xross Hard Enduro Rally, Serbien, 18. bis 21. Juni

Rennen 4: Red Bull Romaniacs, Rumänien, 22. bis 26. Juli

Rennen 5: Red Bull Outliers, Kanada, 6. und 7. September

Rennen 6: Abestone, Italien, 20. und 21. September

Rennen 7: Sea To Sky, Türkei, Anfang Oktober, Termin steht noch nicht fest

Rennen 8: 24MX GetzenRodeo, Deutschland, 24. und 25. Oktober